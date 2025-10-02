Gandhi Jayanti 2025: गांधी जयंती पर शेयर करें बापू के ये अनमोल विचार, रग-रग में भर जाएगी देशभक्ति

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दो अक्टूबर का दिन हर एक भारतीय के लिए बेहद खास है। यह दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर है। यह वही दिन है, जब भारत की आजादी के सपने को सच करने वाले महात्मा गांधी का जम्न हुआ था। इस मौके पर हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यह दिन बापू के प्रति अपना आभार जाहिर करने और उनका सम्मान करने का एक शानदार मौका है।