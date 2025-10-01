क्यों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में हर साल 2 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' (International Day of Non-Violence) मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनके अहिंसा के सिद्धांत को समर्पित है।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानें इस दिन को मनाने की शुरुआत कब हुई और इसका क्या महत्व है।

शुरुआत कैसे हुई?

अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की पहल भारत ने की थी। वर्ष 2007 में, भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशनल असेंबिली में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर, को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया गया।