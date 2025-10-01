गांधी जी ने जहां किया था पहला सत्याग्रह वह बिहार का 5वां सबसे गरीब जिला, सबसे अमीर शहर में रहते हैं लालू-नीतीश

Bihar poorest cities बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के सबसे अमीर और गरीब जिलों की चर्चा हो रही है। 38 जिलों में पटना सबसे अमीर (Bihar Richest City 2025) है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव का परिवार यहीं रहता है। वहीं महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत की थी जो बिहार का 5वां सबसे गरीब जिला है।

नई दिल्ली। Bihar Poorest Cities: बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस राज्य की खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए प्रचार-प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इन सबके बीच बिहार के अलग-अलग जिलों की खूब चर्चा हो रही है। आज हम भी चर्चा करेंगे बिहार के सबसे अमीर और सबसे गरीब शहरों की। हम उस जिले की भी बात करेंगे जिस जिले से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बिहार में इस समय 38 जिले हैं। Per Capita Income के हिसाब से 38 जिलों में सबसे अमीर जिला कौन है और सबसे गरीब कौन। आइए जानते हैं।

महात्मा गांधी ने बिहार के इस जिले में किया था पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध में वहां बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके तहत नील की खेती करने वाले किसानों को दमनकारी 'तीन कठिया' प्रणाली के तहत नील की फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था।

बिहार का 5वां सबसे गरीब जिला है चंपारण बिहार का चंपारण जिला 5वां सबसे गरीब जिला है। पूर्वी चंपारण की प्रति व्यक्ति आय 22698 रुपये है। नीचे से यह जिला गरीबी के मामले में 5वें नंबर पर आता है। वहीं, पश्चिमी चंपारण की प्रति व्यक्ति आय 25700 रुपये है। बिहार में चंपारण के नाम से दो जिले एक है पूर्वी चंपारण और दूसरा है पश्चिमी चंपारण। 1971 में दो अलग-अलग जिलों में विभाजित किया गया था: पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में है, जबकि पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया में है।

बिहार का सबसे अमीर जिले में रहते हैं लालू और नीतीश बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है। पटना की प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 रुपये है। यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का परिवार रहता है।

बिहार के 5 सबसे अमीर जिले? 5 Richest districts of Bihar प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार के पांच सबसे अमीर जिले निम्नवत हैं पटना- 1,21,396 रुपये बेगूसराय - 49,064 रुपये मुंगेर - 46795 रुपये भागलपुर - 46271 रुपये रोहतास - 34881 रुपये बिहार के 5 सबसे गरीब जिले । 5 Poorest Districts of Bihar प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार के पांच सबसे गरीब जिले निम्नवत हैं