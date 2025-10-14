Diwali 2025: दोस्तों के लिए ये दीवाली बनाएं और भी खास, प्यार जताने के लिए दें ये 5 थॉटफुल गिफ्ट्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार खुशियां, रोशनी और अपनों के साथ प्यार बांटने का समय होता है। हमारे जीवन में दोस्तों की जगह कितनी खास होती है, यह तो हम सभी जानते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारे सुख-दुख के साथी बनते हैं, हर पल को यादगार बनाते हैं। ऐसे में इस दीवाली पर उन्हें एक खास गिफ्ट (Diwali Gift Ideas) देकर अपनी भावनाओं को जाहिर करने का बेहतरीन तरीका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपने दोस्तों को क्या गिफ्ट दें, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो घबराइए मत। दोस्तों को देने के लिए हम 5 बेहतरीन गिफ्ट आइडियाज लेकर आए हैं, जो न सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे, बल्कि काफी थॉटफुल भी लगेंगे। आइए जानें दीवाली के लिए गिफ्ट आइडियाज।

(Picture Courtesy: Freepik) ड्राई फ्रूट्स और स्पेशल स्नैक्स हैम्पर दीवाली की मिठास को एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ पेश करें। मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड ड्राई फ्रूट्स हैम्पर या फिर खुद से कुछ खास चीजों को जोड़कर एक बेहतरीन गिफ्ट बास्केट तैयार कर सकते हैं। इसमें बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स के अलावा, डार्क चॉकलेट, होममेड कुकीज, या एनेर्जी बार्स शामिल कर सकते हैं। यह गिफ्ट न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए जागरूक दोस्तों के लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित होगा। इसे एक सुंदर डिब्बे में सजाकर दें और ऊपर एक पर्सनलाइज्ड मैसेज कार्ड जरूर अटैच करें।

डेकोरेटिव आइटम्स दीवाली घर को सजाने का भी त्योहार है। ऐसे में आप अपने दोस्त को उनके घर की शोभा बढ़ाने वाला कोई सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम गिफ्ट में दे सकते हैं। बाजार में ऑप्शन्स की कोई कमी नहीं है। आप एंटीक स्टाइल की एक खूबसूरत लैम्प, हैंड-पेंटेड वॉल हैंगिंग, सेंटेड मोमबत्तियां या फैंसी टी-लाइट होल्डर चुन सकते हैं। अगर आपका दोस्त प्लांट लवर है, तो एक डेकोरेटिव प्लांट या लकड़ी का प्लांट स्टैंड भी एक शानदार गिफ्ट हो सकते हैं। यह गिफ्ट लंबे समय तक उनके घर में आपकी याद दिलाता रहेगा।

हैंडमेड या पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आप जो गिफ्ट देते हैं, उसमें आपकी मेहनत और प्यार झलकता हो। हैंडमेड गिफ्ट्स इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप अपने दोस्त की पसंद के हिसाब से हैंड-निटेड मफलर, पेंट किया हुआ कैनवास, या फोटो फ्रेम बना सकते हैं। अगर हैंडमेड नहीं बना सकते, तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स की मदद लें। उनके नाम वाली कस्टमाइज्ड कॉफी मग, एक पर्सनलाइज्ड टी-शर्ट, या उनकी कोई यादगार तस्वीर वाला कुशन कवर उन्हें इमोशनल कर देगा। ऐसे गिफ्ट्स दिखाते हैं कि आपने उनके लिए वाकई कुछ खास सोचा है।

प्रीमियम स्किनकेयर या ग्रूमिंग किट अगर आप अपने दोस्त पर कुछ ज्यादा ही खर्च करना चाहते हैं और उन्हें लक्जरी का अहसास कराना चाहते हैं, तो एक प्रीमियम स्किनकेयर या ग्रूमिंग किट एक बेहतरीन ऑप्शन है। मार्केट में कई ब्रांडेड मेन्स और वूमेंस ग्रूमिंग किट उपलब्ध हैं, जिनमें फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, परफ्यूम, शेविंग किट आदि शामिल होते हैं। यह गिफ्ट न सिर्फ उपयोगी है, बल्कि यह आपके दोस्त की सेल्फ-केयर रूटीन में भी मदद करेगा और उन्हें खास महसूस करवाएगा।