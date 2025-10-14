Diwali 2025: दीवाली पर दिखना चाहती हैं सबसे खूबसूरत, तो यहां से लें आउटफिट आइडियाज और स्टाइलिंग टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई अपनी स्टाइलिंग को लेकर एक्साइटेड हो जाता है, और जब बात हो दीवाली की, तो बात ही कुछ और होती है। यह सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि खूबसूरत कपड़े (Ethnic Wears for Diwali) पहनने और ग्लैमरस दिखने का भी शानदार मौका होता है।

अगर आप भी इस दीवाली सबसे अलग और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो यहां दिए गए आउटफिट आइडियाज (Diwali Outfit Ideas) और स्टाइलिंग टिप्स आपके लिए परफेक्ट गाइड साबित होंगे। ट्रेंडी एथनिक लुक में बिखेरें चमक दीवाली पर ट्रेडिशनल एथनिक वियर की बात ही कुछ और होती है। आप चाहें तो सिल्क, ऑर्गेंजा या कॉटन जैसे फैब्रिक में कोई खूबसूरत साड़ी ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको हल्का और स्टाइलिश कुछ पहनना है तो फ्लोरल प्रिंट साड़ी या सीक्विन वर्क साड़ी एक शानदार ऑप्शन है। इसे स्लीवलेस ब्लाउज और झुमकों के साथ पेयर करें। गोल्डन बेल्ट और मिनिमल जूलरी से लुक और एलीगेंट बन जाएगा।

(Picture Courtesy: Instagram) शरारा और कुर्ता सेट से पाएं रॉयल टच शरारा सेट इन दिनों बहुत ट्रेंड में है। अगर आप कुछ ट्रेंडी लेकिन ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो चिकनकारी या गोटा पट्टी वर्क वाला शरारा कुर्ता सेट पहन सकती हैं। हल्के झुमके, गजरा और स्टाइलिश जूतियों के साथ यह लुक दीवाली पार्टी में आपको सबसे खूबसूरत बना देगा। चाहें तो ब्राइट कलर, जैसे- मस्टर्ड, पिंक या रॉयल ब्लू चुनें।

(Picture Courtesy: Instagram) लहंगा-चोली से दिखें ग्रेसफुल दीवाली पर अगर आप फुल-ऑन ड्रेसअप मूड में हैं, तो लहंगा-चोली आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सिंपल एंब्रॉइडरी वाला लहंगा भी फेस्टिव लुक में चार चांद लगा सकता है। अगर आप कुछ हटकर चाहती हैं तो जैकेट स्टाइल चोली या केप के साथ एक्सपेरिमेंट करें। हाइलाइट मेकअप और स्टेटमेंट नेकलेस इस लुक को और भी खास बना देगा।

(Picture Courtesy: Instagram) इंडो-वेस्टर्न आउटफिट से पाएं मॉडर्न टच जो लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक को मिक्स करना पसंद करते हैं, उनके लिए इंडो-वेस्टर्न आउटफिट बेस्ट हैं। आप क्रॉप टॉप के साथ पलाजो या स्कर्ट कैरी कर सकती हैं। इसे दुपट्टे या स्टोल से स्टाइल कर एक सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक पा सकती हैं। ऑक्सिडाइज ज्वैलरी और स्मोकी आई मेकअप से ये आउटफिट और ग्लैमरस लगेंगे।