    हेल्दी स्किन के लिए पेट का ठीक होना क्यों है जरूरी? डॉक्टर के बताए 3 तरीकों से चेहरे पर लौट आएगी रौनक

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:21 PM (IST)

    क्या आप भी महंगे सीरम, एंटी-एक्ने क्लींजर और मॉइस्चराइजर पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुहांसे जाने का नाम नहीं ले रहे? चाहे आप चेहरे ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्या है स्किन और गट हेल्थ का कनेक्शन? (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यूके बेस्ड सर्जन और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर, डॉ. करण राजन ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि "गट हेल्थ" को नजरअंदाज करना आपकी स्किनकेयर रूटीन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसे 3 तरीके, जिनके जरिए आप स्किन को अंदर से रिपेयर कर सकते हैं।

    Gut skin connection

    (Image Source: Freepik)

    स्किन और गट का गहरा कनेक्शन

    डॉ. राजन के अनुसार, अगर आप अपने स्किनकेयर रूटीन में अपनी गट हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, तो वह रूटीन अधूरा है। हमारा पेट और हमारी त्वचा एक-दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसे 'गट-स्किन एक्सिस' कहा जाता है।

    जब आपका पेट तनाव में होता है, उसमें असंतुलन होता है या सूजन होती है, तो यह गड़बड़ी आपके चेहरे पर मुहांसे, रेडनेस या एक्जिमा के रूप में दिखाई देने लगती है। डॉ. राजन समझाते हैं:

    "जब आपका गट स्ट्रेस में होता है, तो आपका चेहरा उस गड़बड़ी का 'बिलबोर्ड' बन जाता है। जब पेट की सुरक्षा परत बाधित होती है, तो शरीर में सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स खून में मिल जाते हैं। इससे त्वचा पर ब्रेकआउट्स और एक्जिमा जैसी समस्याएं होती हैं।"

    अध्ययनों से भी पता चला है कि जिन लोगों को मुहांसे, सोरायसिस या एक्जिमा होता है, उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी अक्सर पाई जाती है।

     
     
     
    हेल्दी स्किन के लिए पेट को ठीक करने के 3 उपाय

    डॉ. राजन का कहना है कि क्लियर स्किन की चाबी किसी नए फैंसी प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि पेट को अंदर से ठीक करने में है। उन्होंने इसके लिए ये तीन "गट-फर्स्ट" उपाय बताए हैं:

    फाइबर को प्राथमिकता दें

    डॉक्टर फाइबर को हेल्दी स्किन का असली हीरो मानते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी रोजाना की जरूरत का आधा फाइबर भी नहीं खाते हैं।

    • कितना चाहिए: ज्यादातर लोग दिन भर में 15 ग्राम से कम फाइबर खाते हैं, जबकि पेट के अच्छे कामकाज के लिए हमें 30 ग्राम या उससे ज्यादा की जरूरत होती है।
    • क्यों जरूरी है: प्रीबायोटिक फाइबर पेट के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। ये बैक्टीरिया 'ब्यूटाइरेट' जैसे फैटी एसिड बनाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और त्वचा पर ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करते हैं।

    खाने में 'रंग' शामिल करें

    डॉ. राजन सलाह देते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से रंगीन फलों और सब्जियों पर ध्यान दें, विशेष रूप से जो लाल और नारंगी रंग के हों।

    • फायदे: गाजर, मिर्च और टमाटर जैसे खाद्य पदार्थों में 'कैरोटीनॉयड' होते हैं। इनमें बीटा-कैरोटीन, लाइकोपीन और एस्टैक्सैन्थिन जैसे तत्व होते हैं।
    • इंटरनल सनस्क्रीन: ये तत्व एक तरह से "इंटरनल सनस्क्रीन" की तरह काम करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और स्किन के टेक्सचर और चमक में सुधार करते हैं।

    स्ट्रेस को करें मैनेज

    पेट और दिमाग 'वेगस नर्व' के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप तनाव में होते हैं, तो इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। तनाव से पेट में गड़बड़ी होती है, जिससे त्वचा की समस्याएं होती हैं। फिर त्वचा ख़राब होने की चिंता से और ज्यादा तनाव होता है, जिससे पेट और खराब होता है।

