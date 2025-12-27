हेल्दी स्किन के लिए पेट का ठीक होना क्यों है जरूरी? डॉक्टर के बताए 3 तरीकों से चेहरे पर लौट आएगी रौनक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यूके बेस्ड सर्जन और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर, डॉ. करण राजन ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि "गट हेल्थ" को नजरअंदाज करना आपकी स्किनकेयर रूटीन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसे 3 तरीके, जिनके जरिए आप स्किन को अंदर से रिपेयर कर सकते हैं।

(Image Source: Freepik) स्किन और गट का गहरा कनेक्शन डॉ. राजन के अनुसार, अगर आप अपने स्किनकेयर रूटीन में अपनी गट हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, तो वह रूटीन अधूरा है। हमारा पेट और हमारी त्वचा एक-दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसे 'गट-स्किन एक्सिस' कहा जाता है।

जब आपका पेट तनाव में होता है, उसमें असंतुलन होता है या सूजन होती है, तो यह गड़बड़ी आपके चेहरे पर मुहांसे, रेडनेस या एक्जिमा के रूप में दिखाई देने लगती है। डॉ. राजन समझाते हैं: "जब आपका गट स्ट्रेस में होता है, तो आपका चेहरा उस गड़बड़ी का 'बिलबोर्ड' बन जाता है। जब पेट की सुरक्षा परत बाधित होती है, तो शरीर में सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स खून में मिल जाते हैं। इससे त्वचा पर ब्रेकआउट्स और एक्जिमा जैसी समस्याएं होती हैं।"

अध्ययनों से भी पता चला है कि जिन लोगों को मुहांसे, सोरायसिस या एक्जिमा होता है, उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी अक्सर पाई जाती है। View this post on Instagram A post shared by Dr Karan Rajan (@drkaranrajan) हेल्दी स्किन के लिए पेट को ठीक करने के 3 उपाय डॉ. राजन का कहना है कि क्लियर स्किन की चाबी किसी नए फैंसी प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि पेट को अंदर से ठीक करने में है। उन्होंने इसके लिए ये तीन "गट-फर्स्ट" उपाय बताए हैं: फाइबर को प्राथमिकता दें डॉक्टर फाइबर को हेल्दी स्किन का असली हीरो मानते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपनी रोजाना की जरूरत का आधा फाइबर भी नहीं खाते हैं।

कितना चाहिए: ज्यादातर लोग दिन भर में 15 ग्राम से कम फाइबर खाते हैं, जबकि पेट के अच्छे कामकाज के लिए हमें 30 ग्राम या उससे ज्यादा की जरूरत होती है।

ज्यादातर लोग दिन भर में 15 ग्राम से कम फाइबर खाते हैं, जबकि पेट के अच्छे कामकाज के लिए हमें 30 ग्राम या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। क्यों जरूरी है: प्रीबायोटिक फाइबर पेट के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। ये बैक्टीरिया 'ब्यूटाइरेट' जैसे फैटी एसिड बनाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और त्वचा पर ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करते हैं। खाने में 'रंग' शामिल करें डॉ. राजन सलाह देते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से रंगीन फलों और सब्जियों पर ध्यान दें, विशेष रूप से जो लाल और नारंगी रंग के हों।