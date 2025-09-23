Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैरों की देखभाल में मदद करेगा एप्पल साइडर विनेगर, टैनिंग से लेकर इन्फेक्शन तक दूर होगी सभी समस्याएं

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:49 PM (IST)

    एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल उपाय है जो फंगल इंफेक्शन पसीने की बदबू टो फंगस टैनिंग फोड़े-फुंसी और ड्राई स्किन जैसी पैरों की समस्याओं से राहत दिलाने में बेहद असरदार है। इसके एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक इंफेक्शन को रोकते हैं और त्वचा को साफ स्वस्थ और हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    पैरों की सुरक्षा करेंगा एप्पल साइडर विनेगर (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पैरों की स्किन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, जबकि यह शरीर का वह हिस्सा है जो दिनभर धूल, गंदगी, पसीने और टाइट जूतों के कारण कई समस्याओं से घिरा रहता है। फंगल इंफेक्शन, बदबू, टो फंगस, टैनिंग, ड्राई स्किन और फोड़े-फुंसी जैसी समस्याएं आम हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनसे छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक नेचुरल घरेलू उपाय है जो इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, और वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हां ये बिल्कुल सच है कि ये हमारे पैरों को कई तरह लाभ पहुंचाता है।  आइए जानते हैं इनसे मिलने वाले फायदों और इस्तेमाल के तरीकों के बारे में-

    एंटीफंगल गुण

    एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड फंगल इंफेक्शन को रोकता है और स्किन पर बैक्टीरिया व फंगस को बढ़ने नहीं देता।

    पैरों के पसीने और दुर्गंध से राहत

    इसके एंटीबैक्टीरियल गुण बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिससे पैरों की ताजगी बनी रहती है।

    टो फंगस से आराम पहुंचाए

    विनेगर फंगल संक्रमण को रोकता है जिससे नाखूनों के आस-पास की त्वचा को संक्रमण से बचाया जा सकता है।

    टैनिंग को करे दूर

    यह स्किन की ऊपरी डेड सेल्स को हटाने में सहायक होता है, जिससे धूप से काली पड़ी स्किन साफ होती है।

    फोड़े-फुंसी में राहत

    इसके एंटीसेप्टिक गुण स्किन त्को शांत करते हैं और सूजन व जलन को कम करते हैं।

    ड्राई स्किन की समस्या में मददगार

    यह स्किन को हाइड्रेट करता है और पीएच लेवल को संतुलित रखता है, जिससे पैरों के रूखापन और फटने की समस्या कम होती है।

    इस्तेमाल का तरीका

    • फुट सोक विधि- इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी भरें।उसमें 1 कप एप्पल साइडर विनेगर डालें।अब पैरों को इसमें 15–20 मिनट तक भिगोकर रखें। फिर साफ तौलिए से पोंछकर माइल्ड मॉइश्चराइज़र लगाएं।
    • स्पॉट ट्रीटमेंट- इसके लिए एक कॉटन बॉल में विनेगर लें और फंगल प्रभावित जगह पर लगाएं।10 मिनट बाद धो लें और सूखा रखें।
    • ड्राई स्किन के लिए- 1 भाग विनेगर और 2 भाग पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें। रोजाना पैरों पर छिड़काव करें।

    सावधानियां

    • सीधे विनेगर का प्रयोग बहुत संवेदनशील त्वचा पर न करें।
    • त्वचा पर कट या घाव हो तो इसका प्रयोग न करें।
    • बेहतर असर के लिए हफ्ते में 3-4 बार प्रयोग करें।

    यह भी पढ़ें- Weight Loss के लिए किस समय पीना चाहिए Apple Cider Vinegar? जानिए सही तरीका और फायदे

    यह भी पढ़ें- कई मर्ज की दवा है Apple Cider Vinegar! रोज सुबह एक चम्मच पीने से शरीर में दिखेंगे 7 बेहतरीन बदलाव