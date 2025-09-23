पैरों की देखभाल में मदद करेगा एप्पल साइडर विनेगर, टैनिंग से लेकर इन्फेक्शन तक दूर होगी सभी समस्याएं

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पैरों की स्किन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, जबकि यह शरीर का वह हिस्सा है जो दिनभर धूल, गंदगी, पसीने और टाइट जूतों के कारण कई समस्याओं से घिरा रहता है। फंगल इंफेक्शन, बदबू, टो फंगस, टैनिंग, ड्राई स्किन और फोड़े-फुंसी जैसी समस्याएं आम हैं।

इनसे छुटकारा पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एक नेचुरल घरेलू उपाय है जो इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने में मदद करता है, और वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हां ये बिल्कुल सच है कि ये हमारे पैरों को कई तरह लाभ पहुंचाता है। आइए जानते हैं इनसे मिलने वाले फायदों और इस्तेमाल के तरीकों के बारे में-

एंटीफंगल गुण

एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड फंगल इंफेक्शन को रोकता है और स्किन पर बैक्टीरिया व फंगस को बढ़ने नहीं देता।

पैरों के पसीने और दुर्गंध से राहत

इसके एंटीबैक्टीरियल गुण बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जिससे पैरों की ताजगी बनी रहती है।

टो फंगस से आराम पहुंचाए

विनेगर फंगल संक्रमण को रोकता है जिससे नाखूनों के आस-पास की त्वचा को संक्रमण से बचाया जा सकता है।

टैनिंग को करे दूर

यह स्किन की ऊपरी डेड सेल्स को हटाने में सहायक होता है, जिससे धूप से काली पड़ी स्किन साफ होती है।

फोड़े-फुंसी में राहत

इसके एंटीसेप्टिक गुण स्किन त्को शांत करते हैं और सूजन व जलन को कम करते हैं।

ड्राई स्किन की समस्या में मददगार

यह स्किन को हाइड्रेट करता है और पीएच लेवल को संतुलित रखता है, जिससे पैरों के रूखापन और फटने की समस्या कम होती है।

इस्तेमाल का तरीका

फुट सोक विधि- इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी भरें।उसमें 1 कप एप्पल साइडर विनेगर डालें।अब पैरों को इसमें 15–20 मिनट तक भिगोकर रखें। फिर साफ तौलिए से पोंछकर माइल्ड मॉइश्चराइज़र लगाएं।

इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी भरें।उसमें 1 कप एप्पल साइडर विनेगर डालें।अब पैरों को इसमें 15–20 मिनट तक भिगोकर रखें। फिर साफ तौलिए से पोंछकर माइल्ड मॉइश्चराइज़र लगाएं। स्पॉट ट्रीटमेंट- इसके लिए एक कॉटन बॉल में विनेगर लें और फंगल प्रभावित जगह पर लगाएं।10 मिनट बाद धो लें और सूखा रखें।

इसके लिए एक कॉटन बॉल में विनेगर लें और फंगल प्रभावित जगह पर लगाएं।10 मिनट बाद धो लें और सूखा रखें। ड्राई स्किन के लिए- 1 भाग विनेगर और 2 भाग पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें। रोजाना पैरों पर छिड़काव करें।

सावधानियां

सीधे विनेगर का प्रयोग बहुत संवेदनशील त्वचा पर न करें।

त्वचा पर कट या घाव हो तो इसका प्रयोग न करें।

बेहतर असर के लिए हफ्ते में 3-4 बार प्रयोग करें।

