साबुन की टिकिया या बॉडी वॉश की बोतल: शरीर की सफाई के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

क्या आप भी हर सुबह इस सवाल से जूझते हैं कि नहाने के लिए साबुन की टिकिया उठाएं या बॉडी वॉश की बोतल? दरअसल सालों से चला आ रहा साबुन का इस्तेमाल और आधुनिक बॉडी वॉश का चलन दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से आपकी त्वचा के लिए क्या है सबसे अच्छा।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह-सुबह की भागदौड़ में जब हम नहाने जाते हैं, तो सामने दो चीजें होती हैं- एक साबुन की टिकिया और दूसरी, प्लास्टिक या कांच की खूबसूरत बोतल में भरा बॉडी वॉश। दोनों ही शरीर को साफ करने का वादा करते हैं, लेकिन क्या दोनों एक जैसे काम करते हैं? और सबसे जरूरी बात कि आपकी त्वचा के लिए कौन-सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है (Soap Bar vs Body Wash)? आइए, इस आर्टिकल में आपको आसान भाषा में इस बारे में समझाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साबुन की टिकिया साबुन का सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी। यह सस्ता होता है और इस्तेमाल में भी आसान। अगर आपकी त्वचा ऑयली है और आप उसे गहराई से साफ करना चाहते हैं, तो साबुन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह त्वचा पर जमी गंदगी, तेल और बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से हटाता है। यात्रा के दौरान भी इसे ले जाना आसान होता है।

लेकिन, साबुन के कुछ नुकसान भी हैं: रूखापन: कई साबुन में pH लेवल ज्यादा होता है, जो स्किन के नेचुरल ऑयल को छीन लेता है। इससे त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है, खासकर अगर आपकी त्वचा पहले से ही ड्राई या सेंसिटिव है।

कई साबुन में pH लेवल ज्यादा होता है, जो स्किन के नेचुरल ऑयल को छीन लेता है। इससे त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है, खासकर अगर आपकी त्वचा पहले से ही ड्राई या सेंसिटिव है। हाइजीन की चिंता: एक ही साबुन को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैक्टीरिया और कीटाणु फैलने का खतरा रहता है। बॉडी वॉश की बोतल बॉडी वॉश ने अपनी खूबसूरती और फायदों से बाजार में अपनी खास जगह बनाई है। यह साबुन के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। इसमें अक्सर ग्लिसरीन, पेट्रोलियम या शिया बटर जैसे तत्व होते हैं जो त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं।

बॉडी वॉश के फायदे: हाइड्रेशन: अगर आप नहाने के बाद त्वचा में रूखापन महसूस करते हैं, तो बॉडी वॉश आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह त्वचा को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखता है।

अगर आप नहाने के बाद त्वचा में रूखापन महसूस करते हैं, तो बॉडी वॉश आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह त्वचा को सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखता है। हाइजीन: बॉडी वॉश हमेशा एक बंद बोतल में होता है, जिससे संक्रमण और बैक्टीरिया फैलने का खतरा नहीं होता। यह साबुन के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ माना जाता है।

बॉडी वॉश हमेशा एक बंद बोतल में होता है, जिससे संक्रमण और बैक्टीरिया फैलने का खतरा नहीं होता। यह साबुन के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ माना जाता है। खुशबू और विविधता: बॉडी वॉश कई तरह की खुशबुओं और अलग-अलग त्वचा के प्रकारों के लिए आते हैं, जैसे सेंसिटिव, ऑयली या ड्राई स्किन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। किसे चुनना है बेस्ट? सच कहें तो, इसका कोई एक जवाब नहीं है। दोनों ही अपने-अपने फायदे और नुकसान रखते हैं।