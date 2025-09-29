त्वचा और बालों की हर समस्या का इलाज बन सकते हैं 4 देसी मसाले, फायदे गिना रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट
क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में कुछ ऐसे मसाले मौजूद हैं जो त्वचा और बालों से जुड़ी कई समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं? अगर नहीं तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। आइए इस आर्टिकल में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जुश्या भाटिया सरीन से जानते हैं ऐसे 4 Desi Spices के बारे में जो स्किन और हेयर के मामले में जादू कर सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखे कुछ साधारण मसाले आपकी त्वचा और बालों की कई समस्याओं का शानदार समाधान हो सकते हैं? हम अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपनी दादी-नानी के नुस्खों पर ध्यान देते हैं।
दरअसल, हमारी रसोई में मौजूद हल्दी, दालचीनी, लौंग और मेथी जैसे मसाले सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनमें ऐसे औषधीय गुण भी छिपे होते हैं, जो त्वचा और बालों को भीतर से पोषण देते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जुश्या भाटिया सरीन भी इन मसालों के गुणों की तारीफ करती हैं और इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। आइए जानते हैं ये 4 देसी मसाले (Desi Spices For Skin And Hair) कैसे आपकी ब्यूटी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं।
हल्दी
हल्दी को आयुर्वेद में सदियों से एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये गुण त्वचा के मुंहासे, दाग-धब्बे और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे चेहरा साफ और चमकदार बनता है। इसके अलवा, यह स्कैल्प के हल्दी बनाती है, रूसी को कम करती है और हेयर फॉल को भी कम करने में मददगार साबित हो सकती है।
दालचीनी
दालचीनी की मीठी और तीखी खुशबू जितनी मनमोहक होती है, उतने ही कमाल के इसके फायदे भी हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इससे चेहरे पर एक प्राकृतिक और गुलाबी चमक आती है। बालों के लिए, दालचीनी बालों के रोम को मजबूत करती है, जिससे बालों का टूटना कम होता है और वे घने व चमकदार बनते हैं।
लौंग
लौंग में पाए जाने वाले एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-फंगल गुण इसे त्वचा और स्कैल्प की समस्याओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। यह मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है और त्वचा को साफ रखने में मदद करती है। बालों के मामले में, लौंग का तेल या पानी डैंड्रफ को कम करने में बहुत प्रभावी होता है, जिससे स्कैल्प हेल्दी रहता है और बालों की ग्रोथ अच्छी होती है।
मेथी
मेथी दाना, जिसे हम अक्सर तड़के में इस्तेमाल करते हैं, बालों के लिए एक 'सुपरफूड' है। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों के झड़ने को रोकने और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मेथी का पेस्ट बनाकर लगाने से बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बनते हैं।
यह भी पढ़ें- ओपन पोर्स से पाना है नेचुरली छुटकारा, तो ट्राई करें ये एक्सफोलिएटर; स्किन भी नहीं होगी ड्राई
यह भी पढ़ें- ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन की है चाहत, तो इस तरह रूटीन में शामिल करें स्किनकेयर प्रोडक्ट्स
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।