Bye-Bye Filter! फ्रिज में रखी ठंडी दही से पाएं ऐसा नेचुरल ग्लो कि सेल्फी लेने पर सब पूछेंगे सीक्रेट

अब परफेक्ट सेल्फी के लिए महंगे ब्यूटी फिल्टर या मेकअप की जरूरत नहीं क्योंकि आपके फ्रिज में रखी ठंडी दही ही आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो दे सकती है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और विटामिन्स स्किन को गहराई से पोषण देकर उसे साफ सॉफ्ट और दमकता हुआ बनाते हैं। ठंडी दही चेहरे की सूजन थकान और डलनेस को तुरंत कम करती है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में सोशल मीडिया पर चमकदार, बेदाग और ग्लोइंग स्किन वाली सेल्फी पोस्ट करना एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन हर बार मेकअप करना या फिल्टर लगाना न तो स्किन के लिए अच्छा है और न ही प्रेक्टिकल अच्छा।

ऐसे में अगर कोई आसान, घरेलू और नेचुरल उपाय आपकी त्वचा को तुरंत निखार दे, तो कैसा लगेगा? इसका सबसे असरदार और ठंडक भरा जवाब है – फ्रिज में रखी ठंडी दही। जी हां फ्रिज की ठंडी दही चेहरे पर लाएगी इंस्टेंट निखार और आपकी सेल्फी भी होगी बिल्कुल नेचुरल। तो आइए जानते हैं फ्रिज की ठंडी दही ही क्यों है खास और कैसे करें इसका इस्तेमाल

फ्रिज में रखी दही क्यों है खास? साधारण दही भी फायदेमंद होती है, लेकिन जब यह ठंडी हो, तो इसका असर स्किन पर और भी ज्यादा तेजी से नजर आता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की डेड स्किन को हटाकर उसे नर्म बनाता है।

इसमें विटामिन बी, जिंक, कैल्शियम और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन को गहराई से पोषण देते हैं। ठंडक देने वाली दही चेहरे की सूजन, थकान और रैशेज को भी शांत करती है। यही कारण है कि यह इंस्टेंट ग्लो के लिए एक नेचुरल ब्यूटी हैक बन चुकी है।

जानें क्या है लगाने का सही तरीका सबसे पहले चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लें जिससे सारी धूल-मिट्टी हट जाए।

फ्रिज से 2 बड़े चम्मच ताजी दही निकालें।

उंगलियों या फेस ब्रश की मदद से दही को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं।

आंखों और होठों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें। कितनी देर तक लगाएं रखें इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। जब यह थोड़ा सूख जाए और ठंडक महसूस हो, तो गुनगुने या ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इसके बाद हल्के हाथों से तौलिए से पोंछ लें।

फायदे जो दिखेंगे पहली बार में ही चेहरा तुरंत साफ, तरोताजा और ग्लोइंग नजर आएगा।

थकी हुई त्वचा में जान आ जाएगी।

ओपन पोर्स टाइट होंगे और पिंपल्स में राहत मिलेगी।

टैनिंग और दाग-धब्बे हल्के लगने लगेंगे।

स्किन नर्म, मुलायम और हेल्दी दिखेगी। नियमित उपयोग से लाभ अगर हफ्ते में 2-3 बार ठंडी दही का फेस मास्क लगाया जाए, तो स्किन का कलर धीरे-धीरे निखरने लगता है। त्वचा गहराई से साफ होती है, डलनेस कम होती है और स्किन की नेचुरल चमक बनी रहती है।