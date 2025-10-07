एक्ने से छुटकारा दिलाने में मददगार है नीम, ऐसे करें इस्तेमाल; कुछ ही दिनों में दिखेगा असर

क्या आप जानते हैं एक्ने की समस्या से छुटकारा दिलाने में नीम कितना फायदेमंद है? दरअसल इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो एक्ने को ठीक करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप भी एक्ने की समस्या से परेशान हैं तो नीम से बने ये तीन फेस पैक्स (Anti-Acne Face Packs) जरूर इस्तेमाल करें।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ते एक्ने से परेशान हैं? बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स अगर असर नहीं कर रहे, तो क्यों न नेचर की मदद ली जाए? आयुर्वेद में नीम (Neem for Acne) को स्किन के लिए वरदान माना गया है, जिसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं।

ये गुण न केवल मुंहासों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं, बल्कि त्वचा की रेडनेस और सूजन को भी कम करते हैं, जिससे आपको साफ और निखरी त्वचा मिलती है। इसलिए एक्ने से छुटकारा पाने में नीम से बने कुछ फेस पैक्स (Neem Face Packs to Fight Acne) काफी असरदार हो सकते हैं। आइए जानें कैसे बनाएं नीम के फेस पैक्स।

नीम और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ऑयली स्किन एक्ने की एक बड़ी वजह होती है। मुल्तानी मिट्टी एक्सट्रा ऑयल को सोखने और पोर्स को टाइट करने का काम करती है, जबकि नीम बैक्टीरिया को खत्म करता है। कैसे बनाएं फेस पैक? सामग्री- 1 चम्मच नीम पाउडर

1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी

गुलाब जल (पेस्ट बनाने के लिए) विधि- एक कटोरी में नीम पाउडर और मुल्तानी मिट्टी मिलाएं।

इसमें धीरे-धीरे गुलाब जल मिलाएं और एक गाढ़ा, चिकना पेस्ट बना लें।

इस पेस्ट को अपने साफ चेहरे पर, खासकर एक्ने वाले हिस्सों पर लगाएं।

15 से 20 मिनट तक सूखने दें।

ठंडे पानी से धो लें।

इस पेस्ट का इस्तेमला हफ्ते में एक या दो बार करें। नीम और शहद का फेस पैक अगर आपकी त्वचा ड्राई है या आपको केवल सूजन और रेडनेस वाले एक्ने हैं, तो यह पैक सबसे अच्छा है। शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो नमी को बनाए रखता है और इसमें भी एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं।

कैसे बनाएं फेस पैक? सामग्री- 1 चम्मच नीम पाउडर

1 चम्मच शुद्ध शहद विधि- नीम पाउडर और शहद को अच्छी तरह मिलाएं।

इस गाढ़े पेस्ट को सीधे मुंहासों और एक्ने पर लगाएं।

10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें।

ठंडे पानी से धीरे-धीरे धो लें।

इस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। नीम और एलोवेरा जेल का फेस पैक एलोवेरा जेल अपनी ठंडक और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। यह एक्ने के कारण होने वाली जलन और सूजन को तुरंत आराम देता है, जबकि नीम अंदर से सफाई करता है।