    नवरात्र के चौथे दिन पहनें नारंगी रंग के कपड़े, इन 5 स्टाइलिंग टिप्स से मिलेगा खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:42 PM (IST)

    नवरात्र (Navratri 2025) के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी को पीला और नांरगी रंग बेहद प्रिय है। नारंगी रंग को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और देवी कूष्मांडा ऊर्जा की देवी हैं। इसलिए नवरात्र के चौथे दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।

    नवरात्र के चौथे दिन पहनें इस रंग के कपड़े (Picture Courtesy: Pinterest)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के नौ दिनों में हर दिन का अपना एक महत्व और एक खास रंग होता है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन का शुभ रंग है नारंगी। यह रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।

    अगर आप नवरात्र के चौथे दिन अपने ट्रेडिशनल लुक को और भी आकर्षक बनाना चाहती हैं, तो नारंगी रंग के कपड़े पहनें और इन 5 आसान स्टाइलिंग टिप्स को अपनाएं।

    कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज

    नवरात्रि के लिए नारंगी रंग की सिल्क या कॉटन साड़ी एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आप गोल्डन, ग्रीन या पिंक कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहनें। कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज न सिर्फ लुक को मॉडर्न टच देगा बल्कि आपकी साड़ी को और भी ग्रेसफुल बनाएगा। हल्के गोल्डन ज्वेलरी के साथ यह लुक शानदार लगेगा।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    कुर्ती से पाएं फेस्टिव वाइब

    अगर आप साड़ी की बजाय कुछ हल्का पहनना चाहती हैं तो नारंगी रंग की फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ती ट्राई करें। इसे पल्लू-स्टाइल दुपट्टे या फुलकारी वर्क दुपट्टे के साथ पेयर करें। इस लुक के साथ सिल्वर ज्वेलरी या ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स पहनने से आपको ट्रेडिशनल और एलीगेंट दोनों फील मिलेगा।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    एथनिक स्कर्ट और क्रॉप टॉप

    मॉडर्न टच के लिए नारंगी रंग का एथनिक स्कर्ट और एम्ब्रॉयडरी वाला क्रॉप टॉप एक स्टाइलिश ऑप्शन है। इसके साथ मिरर वर्क जैकेट या दुपट्टा पहनकर आप डांडिया नाइट्स के लिए भी तैयार हो जाएंगी। यह फ्यूजन लुक आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का कॉम्बिनेशन देगा।

    गोल्डन एक्सेसरीज से करें कंप्लीट

    नारंगी रंग गोल्डन एक्सेसरीज के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। चाहे आप साड़ी पहनें या सलवार सूट, गोल्डन झुमके, मांग टीका या कड़ा आपके ट्रेडिशनल लुक को पूरा करेंगे। अगर आप सिंपल आउटफिट पहन रही हैं, तो हेवी ज्वेलरी से लुक को बैलेंस कर सकती हैं।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    हेयरस्टाइल और मेकअप पर दें ध्यान

    नवरात्र में तैयार होते समय सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि मेकअप और हेयरस्टाइल भी उतना ही जरूरी है। नारंगी आउटफिट के साथ ब्रॉन्ज या गोल्डन टच वाला मेकअप अच्छा लगेगा। लाइट स्मोकी आई और न्यूड लिपस्टिक से लुक को एलीगेंट बनाएं। हेयरस्टाइल के लिए आप ब्रेडेड बन या ओपन कर्ल्स चुन सकती हैं। साथ ही, गजरे का इस्तेमाल कर ट्रेडिशनल टच दें।

    (Picture Courtesy: Pinterest)

