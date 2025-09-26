Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र के 5वें दिन ग्रे कलर से बनाएं अपने लुक को खास, स्टाइलिंग के लिए 5 टिप्स आएंगे आपके काम

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:25 PM (IST)

    नवरात्र का पांचवां दिन देवी दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप को समर्पित है। बता दें इस दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है। यह रंग सादगी गंभीरता और शांति का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप भी इस नवरात्र अपने पांचवे दिन के लुक को खास बनाना चाहते हैं तो इन 5 स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर आप सबसे खूबसूरत लग सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नवरात्र में 5वें दिन ट्राई करें ग्रे कलर के आउटफिट्स (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का पांचवां दिन देवी स्कंदमाता को समर्पित है और इस दिन का शुभ रंग ग्रे यानी स्लेटी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रे एक बोरिंग कलर है, लेकिन सही स्टाइलिंग के साथ यह आपको एक सोबर, क्लासी और स्टाइलिश लुक दे सकता है। आइए जानते हैं कि आप कैसे ग्रे कलर (Navratri Day 5 Color) को अपने स्टाइल में शामिल कर सकते हैं और उसे सबसे खास बना सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रे कलर को स्टाइल करने के लिए 5 टिप्स

    ग्रे के साथ बोल्ड कलर का तड़का

    ग्रे को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे किसी शाइनी कलर के साथ मिलाएं। जैसे, आप ग्रे साड़ी के साथ एक चमकीले गुलाबी या नारंगी रंग का ब्लाउज पहन सकती हैं। अगर आप सलवार सूट पहन रही हैं, तो ग्रे कुर्ते के साथ एक लाल या पीला दुपट्टा बहुत खूबसूरत लगेगा। यह कॉम्बिनेशन आपके लुक में एक नया जोश भर देगा।

    एक्सेसरीज हैं सबसे जरूरी

    ग्रे एक ऐसा रंग है जो किसी भी तरह की एक्सेसरीज के साथ अच्छा लगता है। अगर आप हल्के ग्रे रंग के कपड़े पहन रही हैं, तो सिल्वर या ऑक्सिडाइज्ड गहने चुनें। ये आपकी पोशाक को एक ट्रेडिशनल और एलिगेंट टच देंगे। अगर आप डार्क ग्रे पहन रही हैं, तो गोल्डन एक्सेसरीज का इस्तेमाल करें। कान के बड़े झुमके, गले का हार या हाथों में कंगन आपके लुक को पूरा करेंगे।

    फैब्रिक से करें एक्सपेरिमेंट

    एक ही रंग के कपड़े भी अलग-अलग फैब्रिक में अलग दिखते हैं। आप ग्रे को और भी दिलचस्प बनाने के लिए सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट या यहां तक कि कॉटन जैसे फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रे सिल्क साड़ी बहुत ही रॉयल और क्लासी लगती है, जबकि एक शिफॉन साड़ी लाइट और स्टाइलिश लुक देती है।

    अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल

    ग्रे सिर्फ एक रंग नहीं है, इसके कई शेड्स होते हैं। आप एक ही पोशाक में ग्रे के अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही क्रिएटिव लुक बना सकती हैं। जैसे, एक हल्के ग्रे रंग के लहंगे के साथ एक गहरे ग्रे रंग का ब्लाउज और दुपट्टा पहन सकती हैं। इसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लुक और यह बहुत ही मॉडर्न लगता है।

    मेकअप और हेयरस्टाइल पर ध्यान दें

    आपके कपड़े चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, सही मेकअप और हेयरस्टाइल के बिना आपका लुक अधूरा है। ग्रे कलर के साथ स्मोकी आईज बहुत अच्छी लगती हैं। आप अपनी आंखों को और भी आकर्षक बनाने के लिए आईलाइनर और मस्कारा का इस्तेमाल कर सकती हैं। बालों के लिए एक सिंपल बन या ओपन हेयर भी बेस्ट ऑप्शन हैं।

    यह भी पढ़ें- Navratri Mehndi Designs: इस नवरात्र सिर्फ 10 मिनट में हाथों पर रचाएं 5 सिंपल मेहंदी डिजाइन

    यह भी पढ़ें- Navratri fashion: नवरात्रि के इन 9 खास रंगों के आउटफिट्स पहनकर नजर आएं स्टाइलिश और अप-टू-डेट