नवरात्र के 5वें दिन ग्रे कलर से बनाएं अपने लुक को खास, स्टाइलिंग के लिए 5 टिप्स आएंगे आपके काम

नवरात्र का पांचवां दिन देवी दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप को समर्पित है। बता दें इस दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनने का विशेष महत्व होता है। यह रंग सादगी गंभीरता और शांति का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप भी इस नवरात्र अपने पांचवे दिन के लुक को खास बनाना चाहते हैं तो इन 5 स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर आप सबसे खूबसूरत लग सकती हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का पांचवां दिन देवी स्कंदमाता को समर्पित है और इस दिन का शुभ रंग ग्रे यानी स्लेटी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रे एक बोरिंग कलर है, लेकिन सही स्टाइलिंग के साथ यह आपको एक सोबर, क्लासी और स्टाइलिश लुक दे सकता है। आइए जानते हैं कि आप कैसे ग्रे कलर (Navratri Day 5 Color) को अपने स्टाइल में शामिल कर सकते हैं और उसे सबसे खास बना सकते हैं।

ग्रे कलर को स्टाइल करने के लिए 5 टिप्स ग्रे के साथ बोल्ड कलर का तड़का ग्रे को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे किसी शाइनी कलर के साथ मिलाएं। जैसे, आप ग्रे साड़ी के साथ एक चमकीले गुलाबी या नारंगी रंग का ब्लाउज पहन सकती हैं। अगर आप सलवार सूट पहन रही हैं, तो ग्रे कुर्ते के साथ एक लाल या पीला दुपट्टा बहुत खूबसूरत लगेगा। यह कॉम्बिनेशन आपके लुक में एक नया जोश भर देगा।

एक्सेसरीज हैं सबसे जरूरी ग्रे एक ऐसा रंग है जो किसी भी तरह की एक्सेसरीज के साथ अच्छा लगता है। अगर आप हल्के ग्रे रंग के कपड़े पहन रही हैं, तो सिल्वर या ऑक्सिडाइज्ड गहने चुनें। ये आपकी पोशाक को एक ट्रेडिशनल और एलिगेंट टच देंगे। अगर आप डार्क ग्रे पहन रही हैं, तो गोल्डन एक्सेसरीज का इस्तेमाल करें। कान के बड़े झुमके, गले का हार या हाथों में कंगन आपके लुक को पूरा करेंगे।

फैब्रिक से करें एक्सपेरिमेंट एक ही रंग के कपड़े भी अलग-अलग फैब्रिक में अलग दिखते हैं। आप ग्रे को और भी दिलचस्प बनाने के लिए सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट या यहां तक कि कॉटन जैसे फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रे सिल्क साड़ी बहुत ही रॉयल और क्लासी लगती है, जबकि एक शिफॉन साड़ी लाइट और स्टाइलिश लुक देती है।

अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल ग्रे सिर्फ एक रंग नहीं है, इसके कई शेड्स होते हैं। आप एक ही पोशाक में ग्रे के अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही क्रिएटिव लुक बना सकती हैं। जैसे, एक हल्के ग्रे रंग के लहंगे के साथ एक गहरे ग्रे रंग का ब्लाउज और दुपट्टा पहन सकती हैं। इसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लुक और यह बहुत ही मॉडर्न लगता है।