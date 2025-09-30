नवरात्र के 9वे दिन पहनें पर्पल रंग के कपड़े, इन 5 स्टाइलिंग टिप्स से खूबसूरती पर लग जाएंगे चार चांद

नवरात्र के नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन आप चाहें तो पर्पल रंग (Navratri Day 9 Outfit) के कपड़े पहन सकती हैं। ये रंग दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है और कुछ टिप्स से आप अपने लुक को और भी ज्यादा खास बना सकती हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) का हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग रूप को समर्पित होता है और इस दौरान हर दिन का एक खास रंग भी निर्धारित है। नौंवा दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है और इस दिन पर्पल यानी बैंगनी रंग पहनना शुभ माना जाता है।

पर्पल रंग जहां शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, वहीं यह शान और रॉयल्टी की झलक भी पेश करता है। अगर आप नवरात्र के नौवें दिन इस रंग को पहनने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए 5 स्टाइलिंग टिप्स (Navratri Day 9 Outfit) आपके लुक को और भी खास बना देंगे।

(Picture Courtesy: Pinterest) साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज नवरात्र पर अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो पर्पल सिल्क या बनारसी साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसे गोल्डन या पिंक कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ पेयर करें। हल्के गोल्ड ज्वेलरी और गजरे वाले हेयरस्टाइल से आपका पूरा लुक नवरात्रि की भव्यता को और निखार देगा।

(Picture Courtesy: Pinterest) मॉडर्न इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन अगर आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मेल चाहती हैं तो पर्पल रंग का इंडो-वेस्टर्न आउटफिट चुनें। जैसे पर्पल पलाजो के साथ एम्ब्रॉइडर्ड लॉन्ग जैकेट या फिर पर्पल शरारा सूट। इस तरह का लुक आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा और त्योहार के माहौल के अनुरूप भी रहेगा।

पर्पल लहंगा विद स्टेटमेंट ज्वैलरी त्योहार पर ग्रैंड और फेस्टिव लुक के लिए पर्पल लहंगा एकदम परफेक्ट है। इसके साथ चोकर नेकलेस, झुमके और हाथों में कड़े पहनें। मेकअप में हल्की ग्लिटर आईशैडो और न्यूड लिप्स आपके लुक को रॉयल टच देंगे। यह लुक खासतौर पर गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए बिल्कुल सही रहेगा।

(Picture Courtesy: Pinterest) पर्पल कुर्ता सेट विद ऑक्सीडाइज्ड ज्वैलरी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए पर्पल कुर्ता सेट चुनें। इसके साथ सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जैसे झुमके और चूड़ियां पहनें। फुटवियर में ट्रेडिशनल जुत्ती या कोल्हापुरी चप्पल आपके पूरे आउटफिट को पूरा करेंगे। यह लुक कंफर्टेबल होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी लगेगा।