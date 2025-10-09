Language
    नाखूनों को बनाएं सुंदर और मजबूत; ये 9 तेल बढ़ाएंगे तेजी से ग्रोथ, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज

    By Digital DeskEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    नाखूनों का स्वास्थ्य और सुंदरता बनाए रखने के लिए नेचुरल ऑयल बहुत फायदेमंद होते हैं। प्रदूषण और पोषण की कमी से कमजोर हुए नाखूनों को जोजोबा, नारियल, जैतून, बादाम और अरंडी जैसे तेल पोषण देते हैं। ये तेल नाखूनों को मजबूत बनाते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, संक्रमण से बचाते हैं और उन्हें चमकदार व स्वस्थ रखते हैं। इन्हें नियमित रूप से लगाने से नाखून सुंदर और मजबूत बनते हैं।  

    नाखूनों को खूबसूरत बनाएंगे ये ऑयल (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नाखून सिर्फ सौंदर्य का हिस्सा नहीं होते, बल्कि यह हमारी सेहत और स्वच्छता को दर्शाते हैं। हेल्दी , शाइनी और मजबूत नाखून हर किसी की पर्सनालिटी को एक खास अट्रैक्शन देते हैं। लेकिन प्रदूषण, बार-बार नेल पॉलिश का इस्तेमाल, कुछ खास घरेलू केमिकल के संपर्क में आना और पोषण की कमी जैसे कारणों से नाखून कमजोर होकर टूटने लगते हैं या भुरभुरे हो जाते हैं।

    ऐसे में कुछ नेचुरल ऑयल्स का नियमित इस्तेमाल न केवल नेल ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें अन्दर से पोषण देकर सुंदर और मजबूत भी बनाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रभावशाली ऑयल्स के बारे में जो आपके नेल केयर रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं

    जोजोबा ऑयल

    इसकी बनावट हमारी स्किन के नेचुरल सीबम से मिलती-जुलती होती है, जिससे यह नाखूनों और क्यूटिकल्स में गहराई तक जाकर उन्हें मॉइस्चराइज करता है और नेल को बढ़ाता है।

    नारियल तेल

    इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो नेल्स को इन्फ्रा से बचाते हैं। यह नाखूनों को टूटने से बचाकर उन्हें सॉफ्ट और हेल्दी बनाता है।

    ऑलिव ऑयल

    विटामिन ई से भरपूर ऑलिव ऑयल नाखूनों की जड़ों में गहराई से जाकर उन्हें पोषण देता है और ग्रोथ तेज करता है।

    टी ट्री ऑयल

    इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज नाखूनों को फंगल इन्फेक्शन और डलनेस से बचाती हैं। इसे हमेशा किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर लगाना चाहिए।

    बादाम का तेल

    विटामिन ई, जिंक और प्रोटीन से भरपूर यह तेल नाखूनों की मजबूती और चमक को बनाए रखने में मदद करता है।

    अरंडी का तेल

    विटामिन ई और फैटी एसिड से भरपूर अरंडी का तेल केराटिन उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे नेल का तेजी से विकास होता है।थोड़ा गाढ़ा होने के बावजूद यह नाखूनों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में बेहद असरदार है।

    लैवेंडर ऑयल

    सुगंधित और आरामदायक लेवेंडर ऑयल शरीर में सूजन को कम करता है और नाखूनों को एक सॉफ्ट व पोषित लुक देता है।

    एवोकाडो ऑयल

    विटामिन ए, डी और ई युक्त एवोकाडो ऑयल डैमेज नेल्स की मरम्मत कर उन्हें नई जान देता है।

    आर्गन ऑयल

    इस तेल की हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज नाखूनों को ड्राईनेस से बचाती हैं और उन्हें चमकदार बनाती हैं।

    इन तेलों को अपने डेली नेल केयर रूटीन में शामिल कर आप न सिर्फ नेल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, बल्कि उन्हें इंफेक्शन से बचाकर स्ट्रॉन्ग, शाइनी और सुंदर भी बना सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए रात में सोने से पहले हल्की मसाज करें और बदलाव खुद महसूस करें।