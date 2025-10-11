Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lakme Fashion Week में दिखा 'रेडी-टू-वियर' का जलवा, स्टाइल के साथ कम्फर्ट पर है डिजाइनर्स का खास फोकस

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    दिल्ली में इन दिनों ग्लैमर और फैशन का जादू छाया हुआ है और इसका कारण है Lakme Fashion Week x FDCI का 25वां एडिशन। यह इवेंट सिर्फ डिजाइनर कपड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे आज का फैशन स्टाइल के साथ-साथ कम्फर्ट को भी उतनी ही अहमियत देता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लैक्मे फैशन वीक में खूब पसंद किए गए इन तीन डिजाइनर्स के कलेक्शन (Image Source: Instagram) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे लैक्मे फैशन वीक x FDCI का 25वां एडिशन फैशन लवर्स के लिए एक शानदार एक्सपीरिएंस रहा है। इस साल, 20 से ज्यादा डिजाइनर अपनी 'रेडी-टू-वियर' कलेक्शंस पेश कर रहे हैं और इनमें सबसे खास बात यह है कि स्टाइल के साथ-साथ कम्फर्ट को भी प्राथमिकता दी गई है। इस फैशन वीक में कई डिजाइनर्स ने इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स को एक मॉडर्न और एलिगेंट टच दिया है। आइए, इस इवेंट के कुछ खास अट्रैक्शन्स पर नजर डालते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आसीम कपूर की 'आकार' कलेक्शन

    lakme fashion

    (Image Credit: Instagram)

    पेरू से इंस्पायर होकर, डिजाइनर आसीम कपूर ने 'आकार' नाम से एक खूबसूरत कलेक्शन पेश किया। इस कलेक्शन में मिट्टी के रंग, बेज, गेरुआ और नीले जैसे रंगों का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड और ढीले-ढाले कोट, ड्रेसेस, स्कर्ट और जैकेट बनाए गए थे। यह कलेक्शन पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण था।

    रूसी डिजाइनर फातिमा शोगनोवा

    LAKME FASHION WEEK PHOTO

    (Image Credit: Instagram)

    रूसी फैशन काउंसिल के साथ चल रहे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, रूसी डिजाइनर फातिमा शोगनोवा ने अपने लेबल 'हाट्सिबाना' के लिए 'अमेजन' कलेक्शन प्रेजेंट किया। इस कलेक्शन में आर्ट और फैशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जहां बोल्ड ब्रशस्ट्रोक और प्रतीकों को जैकेट पर ग्राफिक प्रिंट और लंबी ड्रेसेस पर सुंदर एम्ब्रॉयडरी के रूप में उतारा गया था।

    इंका कलेक्शन

    lakme fashion week Style and Comfort

    (Image Credit: Instagram)

    डिजाइनर अमित हंसराज के ब्रांड 'इंका' ने 22 अलग-अलग लुक्स दिखाए। इसमें ड्रेप्ड ड्रेसेस, सॉफ्ट-स्ट्रक्चर्ड जैकेट और लहरिया धारियों वाले खूबसूरत काफ्तान शामिल थे। इस कलेक्शन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें ब्रोकेड जैसे हैवी फैब्रिक का इस्तेमाल करके भी बहने वाले ब्लाउज और स्कर्ट्स बनाए गए, जो कम्फर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।

    यह भी पढ़ें- लैक्मे फैशन वीक में दिखा Veer Pahariya का शाही अंदाज, आइवरी बंदगला बना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

    यह भी पढ़ें- Lakme Fashion Week 2025 में दिखा फैशन और आर्ट का अनोखा मेला, यहां देखें तस्वीरें