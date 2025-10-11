Lakme Fashion Week में दिखा 'रेडी-टू-वियर' का जलवा, स्टाइल के साथ कम्फर्ट पर है डिजाइनर्स का खास फोकस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे लैक्मे फैशन वीक x FDCI का 25वां एडिशन फैशन लवर्स के लिए एक शानदार एक्सपीरिएंस रहा है। इस साल, 20 से ज्यादा डिजाइनर अपनी 'रेडी-टू-वियर' कलेक्शंस पेश कर रहे हैं और इनमें सबसे खास बात यह है कि स्टाइल के साथ-साथ कम्फर्ट को भी प्राथमिकता दी गई है। इस फैशन वीक में कई डिजाइनर्स ने इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स को एक मॉडर्न और एलिगेंट टच दिया है। आइए, इस इवेंट के कुछ खास अट्रैक्शन्स पर नजर डालते हैं।

आसीम कपूर की 'आकार' कलेक्शन (Image Credit: Instagram) पेरू से इंस्पायर होकर, डिजाइनर आसीम कपूर ने 'आकार' नाम से एक खूबसूरत कलेक्शन पेश किया। इस कलेक्शन में मिट्टी के रंग, बेज, गेरुआ और नीले जैसे रंगों का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर्ड और ढीले-ढाले कोट, ड्रेसेस, स्कर्ट और जैकेट बनाए गए थे। यह कलेक्शन पारंपरिक कला और आधुनिक डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण था।

रूसी डिजाइनर फातिमा शोगनोवा (Image Credit: Instagram) रूसी फैशन काउंसिल के साथ चल रहे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, रूसी डिजाइनर फातिमा शोगनोवा ने अपने लेबल 'हाट्सिबाना' के लिए 'अमेजन' कलेक्शन प्रेजेंट किया। इस कलेक्शन में आर्ट और फैशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जहां बोल्ड ब्रशस्ट्रोक और प्रतीकों को जैकेट पर ग्राफिक प्रिंट और लंबी ड्रेसेस पर सुंदर एम्ब्रॉयडरी के रूप में उतारा गया था।