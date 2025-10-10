लैक्मे फैशन वीक में दिखा Veer Pahariya का शाही अंदाज, आइवरी बंदगला बना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन
दिल्ली में ऑर्गेनाइज Lakme Fashion Week X FDCI के दूसरे दिन रैंप पर तब सभी की नजरें ठहर गईं, जब एक्टर वीर पहाड़िया अब्राहम एंड ठाकोरे के शो Warp & Weft के शोस्टॉपर बनकर उतरे। उनके स्टाइल, सादगी और कॉन्फिडेंस इस कलेक्शन की असली पहचान बन गया, जहां भारतीय परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम दिखाई दिया।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक X FDCI के दूसरे दिन, एक अनोखा फैशन शो देखने को मिला। मशहूर फैशन डिजाइनर डेविड अब्राहम और राकेश थाकोरे ने अपनी 'वॉर्प एंड वेफ्ट' नाम की कलेक्शन पेश की, जिसमें भारतीय धोती और लुंगी जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट्स को एक नया और मॉडर्न टच दिया गया। इस खास शो में एक्टर वीर पहारिया शोस्टॉपर बनकर रैंप पर उतरे।
'साइलेंट लक्जरी' का परफेक्ट उदाहरण
वीर पहारिया ने एक हल्के क्रीम रंग का बंदगला पहना था। उनका यह पहनावा बेहद सादा, लेकिन स्टाइलिश था। इस आउटफिट में ढीले-ढाले पजामे के साथ एक बंदगला जैकेट थी, जिसमें तीन पॉकेट बनी हुई थीं। वीर पहारिया का आत्मविश्वास से भरा वॉक और उनका शांत अंदाज, अब्राहम और थाकोरे की डिज़ाइन फिलॉसफी को दर्शाता था, जिसमें सादगी के साथ-साथ एक खास चमक भी थी। उनके इस लुक को 'साइलेंट लक्जरी' का बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है।
परंपरा और आधुनिकता का संगम
अब्राहम और थाकोरे ने अपनी कलेक्शन में पारंपरिक कपड़ों को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया। जहां धोती को स्कर्ट और बेबी-डॉल टॉप में बदल दिया गया, वहीं लुंगी की ढीली-ढाली लाइन्स को फॉर्मल वियर का रूप दिया गया। इस कलेक्शन में इकत जैसे पारंपरिक कपड़े को भी नए तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे यह पहनने में और भी आरामदायक हो गया।
हर किसी के लिए शानदार कलेक्शन
महिलाओं के लिए इस कलेक्शन में ऐसे कपड़े थे जिनमें हल्की चमक थी। सेक्विन और मैटेलिक एम्ब्रॉयडरी ने कपड़ों को एक अलग ही लुक दिया। वहीं, पुरुषों के कपड़ों में भी सादगी और स्टाइल का कमाल देखने को मिला। बंदगला, कुर्ते और जैकेट पर हल्की और आकर्षक कारीगरी की गई थी, जो बहुत लाउड नहीं थी। एक दो-बटन वाली चेक जैकेट खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बनी, जिसे दिन और शाम दोनों समय पहना जा सकता है।
डिजाइनरों ने बताया कि उनकी यह कलेक्शन "विरासत और समकालीन फैशन" का एक खूबसूरत मिश्रण है। यह दिखाती है कि कैसे हमारे पारंपरिक परिधानों को एक आधुनिक रूप देकर उन्हें वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। इस शो ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और बेहतरीन डिजाइन में होती है।
