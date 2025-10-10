लैक्मे फैशन वीक में दिखा Veer Pahariya का शाही अंदाज, आइवरी बंदगला बना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक X FDCI के दूसरे दिन, एक अनोखा फैशन शो देखने को मिला। मशहूर फैशन डिजाइनर डेविड अब्राहम और राकेश थाकोरे ने अपनी 'वॉर्प एंड वेफ्ट' नाम की कलेक्शन पेश की, जिसमें भारतीय धोती और लुंगी जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट्स को एक नया और मॉडर्न टच दिया गया। इस खास शो में एक्टर वीर पहारिया शोस्टॉपर बनकर रैंप पर उतरे।

View this post on Instagram A post shared by Lakmē Fashion Week (@lakmefashionwk) 'साइलेंट लक्जरी' का परफेक्ट उदाहरण वीर पहारिया ने एक हल्के क्रीम रंग का बंदगला पहना था। उनका यह पहनावा बेहद सादा, लेकिन स्टाइलिश था। इस आउटफिट में ढीले-ढाले पजामे के साथ एक बंदगला जैकेट थी, जिसमें तीन पॉकेट बनी हुई थीं। वीर पहारिया का आत्मविश्वास से भरा वॉक और उनका शांत अंदाज, अब्राहम और थाकोरे की डिज़ाइन फिलॉसफी को दर्शाता था, जिसमें सादगी के साथ-साथ एक खास चमक भी थी। उनके इस लुक को 'साइलेंट लक्जरी' का बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। परंपरा और आधुनिकता का संगम अब्राहम और थाकोरे ने अपनी कलेक्शन में पारंपरिक कपड़ों को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया। जहां धोती को स्कर्ट और बेबी-डॉल टॉप में बदल दिया गया, वहीं लुंगी की ढीली-ढाली लाइन्स को फॉर्मल वियर का रूप दिया गया। इस कलेक्शन में इकत जैसे पारंपरिक कपड़े को भी नए तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे यह पहनने में और भी आरामदायक हो गया।

हर किसी के लिए शानदार कलेक्शन महिलाओं के लिए इस कलेक्शन में ऐसे कपड़े थे जिनमें हल्की चमक थी। सेक्विन और मैटेलिक एम्ब्रॉयडरी ने कपड़ों को एक अलग ही लुक दिया। वहीं, पुरुषों के कपड़ों में भी सादगी और स्टाइल का कमाल देखने को मिला। बंदगला, कुर्ते और जैकेट पर हल्की और आकर्षक कारीगरी की गई थी, जो बहुत लाउड नहीं थी। एक दो-बटन वाली चेक जैकेट खास तौर पर आकर्षण का केंद्र बनी, जिसे दिन और शाम दोनों समय पहना जा सकता है।