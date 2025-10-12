Lakme Fashion Week 2025: तीसरे दिन रैंप पर छाया इन सिलेब्रिटीज का रॉयल लुक, यहां देखें तस्वीरें
दिल्ली में चल रहे Lakme Fashion Week 2025 के तीसरे दिन मृणाल ठाकुर, तब्बू, शालिनी पासी और वाणी कपूर जैसी कई मशहूर हस्तियों ने अपनी खूबसूरती से इवेंट में चार चांद लगा दिए। इन अभिनेत्रियों ने पंकज एंड निधि, इत्र, निकिता म्हैसालकर और महिमा महाजन जैसे नामी डिजाइनरों के शानदार कलेक्शन के लिए रैंप वॉक किया। आइए देखें इनकी तस्वीरें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Lakme Fashion Week 2025 फैशन की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। दिल्ली में चल रहे इस इवेंट के तीसरे दिन कई सिलेब्रिटीज ने अपनी खूबसूरती से इस इवेंट में चार चांद लगा दिए।
Lakme Fashion Week 2025 के तीसरे दिन कई नामी डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शन पेश किए। आइए Lakme Fashion Week 2025 के तीसरे दिन के कुछ शानदार पलों पर नजर डालते हैं।
म्रुणाल ठाकुर
म्रुणाल ठाकुर ने डिजाइनर डूओ पंकज एंड निधि के ‘अराकिस’ कलेक्शन के लिए रैंप पर पेश किया। यह कलेक्शन सशक्तिकरण और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था। म्रुणाल एक स्कल्प्टेड गोल्डन बॉडिस के साथ ब्लैक स्कर्ट में नजर आईं, जिसमें एक हाई स्लिट था। यह लुक रॉयल एलिगेंस और मॉडर्न एज का बेहतरीन मेल को पेश कर रहा था।
तब्बू
अपनी एक्टिंग की तरह ही फैशन में भी हमेशा खूबसूरत नजर आने वाली तब्बू ने ‘इत्र’ के ‘नूर’ कलेक्शन के लिए रैंप वॉक किया। एक डार्क एमराल्ड ग्रीन अंकारी में वह एक दमकती हुई दुल्हन जैसी नजर आ रही थीं। इस पर डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी और चमकदार जरी का काम किया गया था, जबकि लेयर्ड घाघरे ने कॉस्च्यूम को वॉल्यूम और मूवमेंट दिया। रेशम, जड़ाऊ गहने और शिल्प कौशल के जरिए नूर कलेक्शन ने इंडियन ब्राइडल लुक को बखूबी दिखाया।
शालिनी पासी
आर्ट पेट्रन शालिनी पासी ने निकिता म्हैसालकर के ‘बियॉन्ड’ कलेक्शन में बेहद शानदार नजर आईं। यह कलेक्शन गैलेक्सी और सेलेस्चियल ऑब्जेक्ट्स से इंस्पायर्ड था। शालिनी एक वेलवेट फिशटेल गाउन में नजर आईं, जिस पर कॉस्मिक मोटिफ्स बने थे और हॉल्टर स्ट्रैप्स स्टारलाइट जैसे नजर आ रहे थे। मेटैलिक टेक्सचर्स और वेलवेट के इस फ्यूजन ने एक शानदार स्टेटमेंट क्रिएट किया।
वाणी कपूर
वाणी कपूर ने महिमा महाजन के ‘FANAH’ रिसॉर्ट कलेक्शन के लिए शोस्टॉपर बन कर रैम्प वॉक किया। वह एक फ्लोइंग फ्लोरल लहंगा और कॉर्सेट ब्लाउज में नजर आईं, जो सॉफ्टनेस और स्ट्रक्चर का बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन पेश कर रहा था। वाणी के आउटफिट पर पेस्टल और ज्वैल टोन में डिलीकेट हैंड एम्बेलिशमेंट की गई थी, जिसे सिल्क और ऑर्गेंजा पर उकेरा गया था।
