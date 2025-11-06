Language
    10 मिनट में मिलेगा गोल्डन ग्लो! पार्लर जैसे निखार के लिए लगाएं कीवी और शहद से बना यह फेस पैक

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:19 PM (IST)

    अगर आप भी अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं तो कीवी और शहद से बना फेस पैक जरूर आजमाएं। कीवी में मौजूद विटामिन सी और शहद के एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलकर स्किन को गहराई से साफ करते हैं, डलनेस हटाते हैं और स्किन में नमी बनाए रखते हैं। यह पैक स्किन को ब्राइट, सॉफ्ट और यूथफुल लुक देने में मदद करता है। 

    कीवी और शहद से मिलेगा नेचुरल ग्लोइंग चेहरा (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर इंसान की चाहत होती है कि उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से दमकता रहे और उसमें हमेशा एक ताजगी बनी रहे। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल-मिट्टी और अस्वस्थ खान-पान का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर ही नजर आता है।

    ऐसे में बार-बार केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल त्वचा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में यदि आप नेचुरल और असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं, तो कीवी और शहद से बना फेस पैक आपकी स्किन के लिए एक बेहतरीन उपहार साबित हो सकता है। यह पैक त्वचा को गहराई से पोषण देता है, डलनेस हटाता है और चेहरे पर एक नेचुरल निखार लाता है। तो आइए जानते हैं यही फेस पैक क्यों है ज्यादा असरदार और इसके फायदों के बारे में-

    कीवी-शहद फेस पैक ही क्यों?

    एक तरफ तो कीवी विटामिन सी, विटामिन ई, और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो कि त्वचा की गहराई से सफाई कर, डेड स्किन हटाकर स्किन को रिपेयर और टोन करने का काम करता है। दूसरी तरफ शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को हाइड्रेट कर उसकी सॉफ्टनेस को बनाए रखता है।इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन से बचाव करते हैं।

    फेस पैक बनाने की विधि

    सामग्री

    • 1 पकी हुई कीवी
    • 1 चम्मच शहद

    बनाने का तरीका

    • सबसे पहले कीवी को छील लें और अच्छे से मैश करें।
    • इसमें शहद मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें।
    • यह पेस्ट आपके फेस पैक के रूप में तैयार है।
    इस्तेमाल का तरीका

    सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेसवॉश से साफ करें, जिससे गंदगी और ऑयल हट जाए। अब तैयार फेस पैक को उंगलियों या ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें।फिर हल्के गुनगुने पानी से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए वॉश करें।अब चेहरे को साफ और सॉफ्ट तौलिए से पोंछकर माइल्ड मॉइश्चराइजर लगाएं।

    कीवी-शहद फेस पैक के फायदे

    नेचुरल ब्राइटनिंग- विटामिन -सी से भरपूर कीवी त्वचा में नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।

    दाग-धब्बों में कमी- यह पैक रेगुलर यूज से डार्क स्पॉट्स और पिग्मेंटेशन को कम करता है।

    एक्सफोलिएशन- कीवी स्किन की ऊपरी डेड स्किन को हटाता है जिससे फ्रेश स्किन बाहर आती है।

    हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस- शहद त्वचा को अंदर तक नमी प्रदान करता है और उसे सॉफ्ट बनाए रखता है।

    एंटी-एजिंग- दोनों ही चीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को उम्र के असर से बचाते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं।

    ध्यान रखें ये बात

    इस फेस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल में लाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो केमिकल्स से दूर रहकर नेचुरल ग्लो चाहते हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।