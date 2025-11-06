10 मिनट में मिलेगा गोल्डन ग्लो! पार्लर जैसे निखार के लिए लगाएं कीवी और शहद से बना यह फेस पैक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर इंसान की चाहत होती है कि उसका चेहरा स्वाभाविक रूप से दमकता रहे और उसमें हमेशा एक ताजगी बनी रहे। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल-मिट्टी और अस्वस्थ खान-पान का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर ही नजर आता है।

ऐसे में बार-बार केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल त्वचा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में यदि आप नेचुरल और असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं, तो कीवी और शहद से बना फेस पैक आपकी स्किन के लिए एक बेहतरीन उपहार साबित हो सकता है। यह पैक त्वचा को गहराई से पोषण देता है, डलनेस हटाता है और चेहरे पर एक नेचुरल निखार लाता है। तो आइए जानते हैं यही फेस पैक क्यों है ज्यादा असरदार और इसके फायदों के बारे में-

कीवी-शहद फेस पैक ही क्यों? एक तरफ तो कीवी विटामिन सी, विटामिन ई, और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो कि त्वचा की गहराई से सफाई कर, डेड स्किन हटाकर स्किन को रिपेयर और टोन करने का काम करता है। दूसरी तरफ शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को हाइड्रेट कर उसकी सॉफ्टनेस को बनाए रखता है।इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पिंपल्स और स्किन इन्फेक्शन से बचाव करते हैं।