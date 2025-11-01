कॉफी से मिलेगा मुलायम और निखरी हुई त्वचा, इन 5 तरह के फेस पैक्स से जल्दी ही दिखेगा असर
क्या आपका चेहरा भी प्रदूषण या थकान के कारण बेजान दिखने लगा है? अगर हां, तो इस परेशानी को दूर करने में कॉफी काफी कारगर साबित हो सकती है। जी हां, कॉफी स्किन का ग्लो बढ़ाने और डार्क स्पॉट्स को कम करने में काफी मदद करता है। आइए जानें स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए 5 फेस पैक्स।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चाहे सुबह की थकान भगानी हो या स्किन को ग्लोइंग बनाना हो, कॉफी हमेशा कारगर साबित होती है। जी हां, वही कॉफी जो आपकी सुबह की पहली पसंद है, आपकी त्वचा के लिए भी एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकती है।
दरअसल, कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन त्वचा को डिटॉक्सीफाई करने, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कॉफी के 5 असरदार फेस मास्क।
शहर और कॉफी का मास्क
यह मास्क त्वचा को एक्सफोलिएट और हाइड्रेट करने का काम करता है। बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर में आधा चम्मच शहर मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। शहर त्वचा को प्राकृतिक नमी देगा जबकि कॉफी डेड स्किन सेल्स को हटाकर नए सेल्स के विकास में मदद करेगी।
दही और कॉफी पैक
दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा के दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है। एक चम्मच कॉफी पाउडर में दो चम्मच ताजी दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और सूखने के बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। यह पैक त्वचा की सफाई करके उसमें निखार लाता है।
नारियल तेल और कॉफी स्क्रब
नारियल तेल त्वचा के लिए प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है। एक चम्मच कॉफी पाउडर में आधा चम्मच नारियल तेल मिलाएं और इस मिश्रण को चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। 10 मिनट बाद धो लें। यह स्क्रब त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और रूखेपन को दूर करता है।
एलोवेरा और कॉफी जेल मास्क
एलोवेरा त्वचा को शांत और ठंडक पहुंचाने का काम करता है। ताजे एलोवेरा जेल में कॉफी पाउडर मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। यह मास्क सनबर्न, त्वचा का लाल होना और इरिटेशन को कम करने में मददगार साबित होता है।
दूध और कॉफी का फेस पैक
दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को मुलायम बनाता है। एक बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर में भरपूर मात्रा में दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। सूख जाने पर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें। यह पैक त्वचा की नेचुरल चमक बढ़ाने में मदद करता है।
