    क्या टोनर के बिना वाकई अधूरा है आपका Skincare? यहां समझें इसका पूरा साइंस

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    क्या आप भी अपने Skincare रूटीन में टोनर को स्किप कर देते हैं या सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दरअसल, स्किनकेयर की दुनिया में टोनर को अक्सर 'छिपा हुआ हीरो' कहा जाता है। आइए, आपको समझाते हैं कि टोनर क्यों जरूरी है और इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है।  

    क्या सचमुच स्किन को पड़ती है Toner की जरूरत? (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी Skincare रूटीन में क्लींजर और मॉइस्चराइजर के बीच टोनर को अक्सर छोड़ देते हैं? अगर हां, तो आप एक बहुत जरूरी स्टेप मिस कर रहे हैं। बहुत से लोग टोनर को महज एक 'पानी' समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह आपके त्वचा की देखभाल की प्रक्रिया का एक ब्रिज का काम करता है, जिससे अगले स्टेप्स के लिए आपकी स्किन तैयार होती है।

    क्या करता है टोनर?

    जब आप फेस वॉश या क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं, तो वह ऊपरी गंदगी और ऑयल को साफ करता है, लेकिन आपकी स्किन के पोर्स में जमी हुई बारीक गंदगी, मेकअप के कण या तेल के अवशेष रह जाते हैं। टोनर ठीक यही काम करता है- यह क्लींजिंग के बाद भी बची हुई अशुद्धियों को गहराई से साफ करता है। यह आपकी त्वचा को पूरी तरह से साफ और तरोताजा महसूस कराता है।

    pH बैलेंस और स्किन टाइटनिंग

    टोनर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम है त्वचा के pH बैलेंस को ठीक करना। हमारे क्लींजर अक्सर थोड़े अल्कलाइन होते हैं, जो हमारी स्किन के नेचुरल pH लेवल (जो कि हल्का एसिडिक होता है) को बिगाड़ सकते हैं। टोनर इस बैलेंस को तेजी से ठीक करता है। जब pH लेवल सही होता है, तो स्किन हेल्दी रहती है और हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ पाती है, जिससे मुंहासों का खतरा कम होता है।

    इसके साथ ही, टोनर आपके ओपन पोर्स को कसने का काम करता है। जब पोर्स सिकुड़ते हैं, तो उनमें गंदगी कम जमा होती है, जिससे आपकी स्किन स्मूद और एक जैसी दिखती है।

    मॉइस्चराइजर का 'अब्जॉर्प्शन' बढ़ाना

    टोनर लगाने के बाद आपकी त्वचा अगले प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से सोखने के लिए तैयार हो जाती है। जब त्वचा का pH बैलेंस होता है और वह गंदगी मुक्त होती है, तो आप जो भी सीरम या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके पोषक तत्व त्वचा के अंदर तक पहुंच पाते हैं। अगर आप टोनर को छोड़ देते हैं, तो आपका महंगा मॉइस्चराइजर शायद उतना प्रभावी ढंग से काम न करे।

    कुल मिलाकर यह है कि टोनर महज एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, बल्कि यह क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक जरूरी हिस्सा है। सही टोनर आपकी स्किन को हेल्दी, बैलेंस और शाइनी बनाए रखने में मदद करता है। इसे अपनी रूटीन में शामिल करके देखें, आपको जल्द ही फर्क नजर आने लगेगा।

