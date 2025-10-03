तेज धूप से स्किन पड़ गई है काली, तो रात में लगाएं ये चीजें और पाएं बेदाग खूबसूरत त्वचा

Language
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    गर्मियों की तेज धूप से स्किन टैन होकर काली और बेजान हो जाती है जिससे आपका चेहरा अपनी नेचुरल चमक खो देता है। ऐसे में रात का समय स्किन के लिए सबसे बेहतर होता है क्योंकि यह रिपेयरिंग और पोषण का समय होता है। आइए जानते हैं कैसे पाएं स्किन की खोई हुई रंगत।

    चेहरे की खोई रंगत लौटाएंगे ये उपाय (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गर्मियों की तेज धूप और हानिकारक यूवी किरणें स्किन की रंगत को गहरा कर देती हैं और स्किन को बेजान बना देती हैं। खासकर जब आप बिना सनस्क्रीन के बाहर निकलते हैं, तो स्किन टैन होकर काली पड़ जाती है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है।

    रात का समय स्किन की मरम्मत और निखार लाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ नेचुरल और असरदार घरेलू उपाय रात में अपनाएं, तो धीरे-धीरे स्किन की रंगत हल्की होकर पहले जैसी ग्लोइंग बन सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ बहुत ही असरदार नेचुरल उपायों के बारे में, जिसे रात को अपनाने से आपकी स्किन फिर से बेदाग और खूबसूरत बन सकती है।

    एलोवेरा जेल लगाएं

    ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और चेहरे पर 5 मिनट मसाज करें। इसे रातभर छोड़ दें। यह स्किन को ठंडक देता है, टैनिंग कम करता है और स्किन को रिपेयर भी करता है।

    कच्चा दूध और हल्दी

    एक चम्मच कच्चे दूध में चुटकीभर हल्दी मिलाएं। रूई से चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें। दूध स्किन को साफ करता है और हल्दी चमक लाती है।

    आलू का रस

    आलू को कद्दूकस कर उसका रस निकालें। इसे कॉटन से चेहरे पर लगाएं।रातभर लगा रहने दें या 20 मिनट में वॉश कर लें। यह पिग्मेंटेशन कम करता है और स्किन टोन को सुधारता है।

    दही और नींबू का मास्क

    एक चम्मच दही में आधा चम्मच नींबू रस मिलाएं। चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखें, फिर नॉर्मल पानी से वॉश करें। यह डेड स्किन हटाकर त्वचा को निखारता है।

    गुलाबजल और ग्लिसरीन

    बराबर मात्रा में गुलाबजल और ग्लिसरीन मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें। रात को सोने से पहले चेहरे पर स्प्रे करें। यह स्किन को सॉफ्ट, हाइड्रेटेड और चमकदार बनाता है।

    शहद और टमाटर का पेस्ट

    एक चम्मच टमाटर का रस और आधा चम्मच शहद मिलाएं। चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। टमाटर ब्लीचिंग का काम करता है और शहद त्वचा को नमी देता है।

    रात में स्किन पर सही देखभाल और नेचुरल उपायों को अपनाकर धूप से काली पड़ी स्किन को दोबारा निखारा जा सकता है। ये उपाय न सिर्फ टैनिंग हटाते हैं बल्कि स्किन को अंदर से पोषण भी देते हैं। नियमित रूप से अपनाएं और पाएं बेदाग, खूबसूरत चेहरा।

