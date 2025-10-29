Halloween 2025: इन 5 स्पूकी मेकअप आइडियाज से बनें पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हैलोवीन भले ही पश्चिमी देशों का मुख्य त्योहार है, लेकिन अब यह भारत में भी धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है, खासकर शहरों में। कई लोग हैलोवीन पार्टी का आयोजन करते हैं और इसकी खासियत होती है स्पूकी आउटफिट्स और मेकअप (Halloween Makeup Looks)।

दरअसल, इस त्योहार की खासियत ही यह होती है कि इस दिन लोग अलग-अलग डरावने किरदारों का मेकअप करते हैं, जैसे जॉम्बी, ड्रैकुला आदि। अगर आप भी ऑफिस या किसी और हैलोवीन पार्टी के लिए स्पूकी और स्केयरी मेकअप के आइडियाज (Halloween Makeup Id) ढूंढ़ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। आइए देखें हैलोवीन पार्टी के लिए कुछ खास मेकअप लुक्स।

क्लासिक वैम्पायर लुक डार्क, सेडक्टिव और मिस्टीरियस वैम्पायर लुक हैलोवीन का कभी न पुराना होने वाला ट्रेंड है। इसके लिए अपने बेस को हल्का और पेल रखें, फिर डार्क रेड या ब्लैक लिपस्टिक लगाएं। आंखों पर स्मोकी ब्लैक या बरगंडी शैडो का इस्तेमाल करें और हल्का-सा ब्लड इफेक्ट मुंह के किनारों पर बनाएं। रेड कॉन्टैक्ट लेंस इस लुक को और डरावना बना देंगे। थोड़ी-सी हाइलाइटर ग्लो के साथ यह लुक आपको हैलोवीन पार्टी की क्वीन बना देगा।

(Picture Courtesy: Instagram) ग्लैम स्कल मेकअप मैक्सिकन “डेड ऑफ द डे” फेस्टिवल से प्रेरित यह लुक रंगों से भरपूर और काफी क्रिएटिव होता है। सफेद बेस लगाकर चेहरा स्कल जैसा बनाएं और आंखों के चारों ओर रंग-बिरंगे डिजाइन तैयार करें। फोरहेड और गालों पर स्पार्कलिंग स्टोन्स से डेकोरेट करें। ब्लैक आईलाइनर से स्कल की डिटेल्स जैसे नाक का होल और दांत बनाना न भूलें।

(Picture Courtesy: Instagram) जॉम्बी मेकअप अगर आप डराने का इरादा रखते हैं, तो जॉम्बी लुक से बेहतर कुछ नहीं। इसके लिए फाउंडेशन की जगह ग्रे या पेल टोन बेस लगाएं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, गालों पर फटे हुए स्किन इफेक्ट और होंठों पर ब्लड-स्मज बनाएं। लिक्विड लेटेक्स या टिश्यू पेपर से नकली घाव तैयार करें। थोड़ा नकली खून और उलझे हुए बालों वाला विग लगाएं और आपका हैलोवीन लुक तैयार है।

(Picture Courtesy: Instagram) पॉप आर्ट डॉल लुक अगर आप कुछ फन और अनोखा चाहती हैं, तो पॉप आर्ट स्टाइल ट्राई करें। यह कॉमिक बुक्स से प्रेरित मेकअप है जिसमें बोल्ड ब्लैक आउटलाइन और ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल होता है। चेहरें पर कॉन्टूरिंग के बजाय ब्लैक लाइन से शैडो बनाएं और होंठों पर डॉट्स या स्ट्रोक्स लगाएं ताकि लुक “कार्टूनिश” दिखे। नीला या गुलाबी विग पहनकर इसे पूरा करें।