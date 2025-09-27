चेहरे की मुस्कान फीकी कर रहे हैं काले होंठ? तो ऐसे वापस पाएं खोया हुआ नेचुरल गुलाबी रंग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खूबसूरत मुस्कान की पहचान उसके सॉफ्ट-सॉफ्ट गुलाबी होंठ होते हैं। लेकिन आजकल बदलती लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग, ज्यादा कैफीन पीना, धूप में रहना, कम पानी पीना और केमिकल वाली लिपस्टिक के इस्तेमाल से होंठ काले पड़ने लगते हैं।

काले होंठ न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को कम करते हैं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी घटाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू उपायों और आदतों में बदलाव लाकर आप अपने होंठों की नेचुरल गुलाबी रंगत वापस पा सकते हैं।

नींबू और शहद का उपयोग करें

रात को सोने से पहले नींबू का रस और शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। यह नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है और होंठों का रंग हल्का करता है।

चुकंदर का रस लगाएं

चुकंदर का रस होंठों पर लगाने से उनमें गुलाबी रंगत आती है। इसे आप दिन में 1-2 बार लगा सकते हैं।

एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें

एलोवेरा जेल में नेचुरल मॉइश्चर होता है, जो होंठों को नमी देने के साथ-साथ उनका रंग भी सुधारता है।

नींबू और चीनी से स्क्रब करें

हफ्ते में 2 बार नींबू और चीनी से होंठों की स्क्रबिंग करें। इससे डेड स्किन हटती है और होंठ साफ व स्मूद बनते हैं।

गुलाब की पंखुड़ियां लगाएं

गुलाब की पंखुड़ियों को दूध में भिगोकर पीस लें और पेस्ट को होंठों पर लगाएं। इससे होंठों को गुलाबी रंगत मिलती है।

हाइड्रेटेड रहें

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। होंठों के कालेपन का एक बड़ा कारण डिहाइड्रेशन भी होता है।

लिप बाम का नियमित उपयोग करें

SPF युक्त नेचुरल लिप बाम का उपयोग करने से सूरज की हानिकारक किरणों से होंठों की सुरक्षा होती है।

स्मोकिंग से बचें

स्मोकिंग होंठों को काला करने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए इसे छोड़ने से आपको फर्क नजर आने लगेगा।

ज्यादा कैफीन लेना कम करें

बार-बार कॉफी पीना और सस्ती लिपस्टिक का इस्तेमाल होंठों के रंग को बिगाड़ सकता है।

नाइट केयर रूटीन अपनाएं

रात में सोने से पहले होंठों पर बादाम तेल या नारियल तेल लगाएं। यह होंठों को नरम और गुलाबी बनाए रखने में मदद करता है।

हेल्दी और गुलाबी होंठ किसी भी चेहरे की सुंदरता को निखारते हैं। ऊपर दिए गए ये घरेलू टिप्स नियमित रूप से अपनाएं और काले होंठों की समस्या को जड़ से खत्म करें। थोड़े धैर्य और सही देखभाल से होंठ फिर से नेचुरली चमकने लगेंगे।