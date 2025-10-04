कील-मुहांसों की छुट्टी करेगा लौंग से बना होममेड टोनर, जल्द मिलेगी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन
क्या आपके चेहरे पर बार-बार कील-मुहांसे निकल आते हैं? क्या आप महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके थक चुके हैं लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ? अगर हां तो अब समय आ गया है कि आप अपनी रसोई में मौजूद एक जादुई चीज का इस्तेमाल करें। जी हां लौंग से बना होममेड टोनर (Clove Toner) आपकी त्वचा को गहराई से साफ करेगा और कील-मुहांसों से भी राहत दिलाएगा।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या शीशे में अपना चेहरा देखकर आप भी निराश हो जाते हैं? वो जिद्दी कील-मुहांसे, लाल-लाल दाने और उनके पीछे रह गए काले दाग... मानो ये कभी आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अब समय आ गया है प्राकृतिक उपायों की ओर मुड़ने का।
जी हां, आपकी रसोई में रखी एक छोटी-सी लौंग आपकी त्वचा के लिए वरदान साबित हो सकती है। सदियों से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और अब वक्त है इसके गुणों को अपनी त्वचा पर आजमाने का (Clove Toner for Acne)। दरअसल, लौंग में पाए जाने वाले अद्भुत एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण न सिर्फ मुहांसों को जड़ से खत्म करते हैं, बल्कि त्वचा की रंगत भी सुधारते हैं।
यह एक प्राकृतिक क्लींजर का काम करता है, जो स्किन पोर्स को गहराई से साफ करता है और उन्हें बंद होने से रोकता है। जब रोमछिद्र साफ होते हैं, तो मुहांसे खुद-ब-खुद कम होने लगते हैं। आइए, बिना किसी देरी के जानते हैं इस मैजिकल लौंग टोनर (Toner for Acne) को घर पर बनाने की आसान विधि और इसके कमाल के फायदों के बारे में।
लौंग का टोनर बनाने के लिए सामग्री
- 15-20 लौंग
- 1.5 कप पानी
- 2 चम्मच गुलाब जल
- एक एयर-टाइट बोतल
लौंग का टोनर बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले एक छोटा पतीला लें और उसमें 1.5 कप पानी डालें।
- अब इसमें 15-20 लौंग डालकर धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें।
- पानी को तब तक उबालें जब तक कि उसकी मात्रा आधी न रह जाए।
- आपको दिखेगा कि पानी का रंग हल्का भूरा हो गया है, क्योंकि लौंग के सारे गुण उसमें मिल गए हैं।
- अब आंच बंद कर दें और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने दें।
- ठंडा होने के बाद, इसे एक साफ छन्नी से छान लें ताकि लौंग अलग हो जाए।
- अब इस लौंग के पानी में दो चम्मच गुलाब जल मिलाएं और अच्छी तरह से हिलाएं।
- इस तैयार टोनर को एक साफ स्प्रे बोतल या किसी भी एयर-टाइट बोतल में भर लें।
- इसे फ्रिज में रखें ताकि यह ठंडा और ताजा बना रहे। फ्रिज में रखने पर यह 7 से 10 दिनों तक खराब नहीं होगा।
इस्तेमाल करने का सही तरीका
इस टोनर का इस्तेमाल दिन में दो बार कर सकते हैं।
- सुबह: चेहरा धोने के बाद, कॉटन की मदद से टोनर को पूरे चेहरे पर लगाएं या सीधे स्प्रे कर लें। इसे सूखने दें और फिर मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें।
- रात में: सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें और फिर इस टोनर को लगाएं।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें।
