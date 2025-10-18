Dhanteras पर हाथों की रौनक बढ़ाएंगे ये 5 खूबसूरत Mehndi Designs, लास्ट मिनट के लिए हैं परफेक्ट
दीवाली का त्योहार नजदीक है, और यह मेहंदी के बिना अधूरा है। इस साल दीवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि धनतेरस 18 अक्टूबर को है। धनतेरस के लिए यहां कुछ आसान और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन दिए गए हैं। लक्ष्मी-गणेश डिजाइन पारंपरिक है, जबकि मिनिमल डिजाइन उन लोगों के लिए है जिनके पास समय कम है। बैक हैंड मेहंदी और सिंपल फूल डिजाइन भी बहुत लोकप्रिय हैं। त्योहारों के लिए भरवां मेहंदी डिजाइन भी बहुत अच्छा विकल्प है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान चारों ओर दीप और लाइट्स जलाई जाती है और अंधकार को दूर किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है।
इस साल दीवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं, धनतेरस का पर्व शनिवार यानी 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। त्योहार चाहे जो भी हो, मेहंदी के बिना अधूरा ही लगता है। अगर आप भी दीवाली या धनतेरस के मौके पर मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, तो इस आर्टिकल में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप आसानी से लगा सकती हैं और यह धनतेरस के मौके पर काफी सुंदर भी लगेंगी।
डिजाइन-1
धनतेरस के मौके पर अगर आप मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, तो लक्ष्मी-गणेश वाली यह डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होगी। हाथों पर लक्ष्मी-गणेश और फूल-पत्ती वाली डिजाइन फेस्टिव सीजन पर काफी परफेक्ट लगती है। साथ ही इसे लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है।
डिजाइन-2
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या अगर आपको ज्यादा मेहंदी लगाना पसंद नही है, तो यह मिनिमल मेहंदी डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होगी। इसे लगाना काफी आसान है और यह कम समय में आसानी से लग जाती है। साथ ही यह काफी डिसेंट और सुंदर लुक भी देती है।
डिजाइन-3
इन दिनों बैक हैंड पर मेहंदी का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। आजकल मेहंदी लवर सिर्फ बैक हैंड पर मेहंदी लगाते हैं, जो दिखने में काफी स्टाइलिश और खूबसूरत लगता है। अगर आप भी बैक हैंड के लिए मेहंदी तलाश रही हैं, तो इस डिजाइन को लगा सकती हैं। यह दिखने में काफी सिंपल और एलीगेंट लगती है।
डिजाइन-4
धनतेरस पर आप मेहंदी की इस डिजाइन को भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं, तो यह डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें हाथों पर सिंपल फूल लगाना पसंद है, तो इसे बिना किसी डाउट के झटपट अपने हाथों पर लगा लें।
डिजाइन-5
फेस्टिव सीजन में हाथों पर भरकर मेहंदी लगाने के लिए आप इस डिजाइन को फॉलो कर सकती हैं। यह त्योहार के मौके पर बिल्कुल परफेक्ट लगती है और इससे हाथों की खूबसूरत भी दोगुना बढ़ जाती है। आप इसे आसानी से लगा भी सकते हैं।
