    Karwa Chauth पर मेहंदी वाले से लगवाएं ये Simple Mehndi designs,सहेलियां भी पूछेंगी आर्टिस्ट का पता

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें वे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सोलह शृंगार का विशेष महत्व होता है, और मेहंदी इसका एक अभिन्न अंग है। इस आर्टिकल में करवा चौथ के लिए कुछ अनोखी और आसान मेहंदी डिजाइनों बताई गई है, जिनमें भरी हुई मेहंदी, मिनिमल डिज़ाइन, मोर डिजाइन और वर्किंग महिलाओं के लिए इंस्टेंट डिजाइन शामिल हैं, ताकि महिलाएं इस अवसर पर खूबसूरत दिख सकें।

    Hero Image

    करवा चौथ पर लगाएं ये मेहंदी डिजाइन (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन भूखी-प्यासी रहती हैं। इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है, लेकिन फिर भी महिलाएं इसे पूरे मन से करती हैं। इस दौरान सोलह शृंगार का भी खास महत्व होता है। 

    मेहंदी सोलह शृंगार में से ही एक है, जिसके बिना एक महिला का शृंगार पूरा नहीं होता है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत-त्योहार को मेहंदी के बिना अधूरा माना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसलिए करवा चौथ के दिन भी महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। अगर आप भी इस बार मेहंदी लगा रही हैं और कुछ नई डिजाइन तलाश रही हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ यूनिक और आसान डिजाइन लेकर आए हैं- 

    डिजाइन-1

    mehndi (4)

    अगर यह आपकी पहली करवा चौथ है, तो आपकी मेहंदी भी खास होनी चाहिए। इसके लिए आपको खास भरावन मेहंदी ट्राई करनी चाहिए। दोनों हाथों में भरी हुई मेहंदी आपको बिल्कुल नई नवेली दुल्हन का लुक देगी और इसे देख हर कोई आपकी तारीफ करता नजर आएगा। 

    डिजाइन-2

    mehandi minimal

    करवा चौथ के मौके पर हाथों पर करवा चौथ मनाते कपल की फोटो वाली डिजाइन सबसे ज्यादा चलन में रहती हैं। साथ ही कपल के चारों पर डिजाइन इसे और भी खास बना देती है। अगर आप भी फुल करवा चौथ वाला लुक लेना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को जरूर लगाएं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत और काफी क्लासी लगती है। 

    डिजाइन-3

    mehndi minimal (1)

    अगर आप मिनिमल मेहंदी लवर हैं और मेहंदी की ऐसी ही कोई डिजाइन तलाश रही हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। हाथों के बीचों-बीच फूल की डिजाइन और उंगलियों पर ट्रेंडी डिजाइन आपको बिल्कुल फेस्टिव लुक देगी और आपकी खूबसूरती भी बढ़ाएगी। 

    डिजाइन-4

    mehendi (1)

    मेहंदी में मोर वाली डिजाइन हमेशा से भी पहली पसंद रही है। अगर आप भी ट्रेडिशनल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को जरूर फॉलो करें। हाथों में मोर, फूल और कैरी से बनी यह डिजाइन काफी सुंदर लगती है और करवा चौथ के मौके पर बिल्कुल परफेक्ट भी होती है। 

    डिजाइन-5

    mehendi (2)

    अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं और आपके लिए मेहंदी की बड़ी और कठिन डिजाइन लगाने का समय नहीं है, तो आप 10 मिनट में लगने वाली इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं। हाथों पर बनी यह डिजाइन न सिर्फ लगाने में आसान है, बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगती है। हाथों में बनी फूल-पत्ती की बेल और उंगलियों के पोर पर भरी मेहंदी आपको खूबसूरत लुक देगी। 

    ये डिजाइन भी हैं परफेक्ट

    इन सबके अलावा आप कुछ और डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं, तो लगाने में आसान और देखने में खूबसूरत लगती है। आप नीचे दी गई मेहंदी डिजाइन भी लगा सकती हैं। 

    mehendi minimal

    mehndi (5)

    mehndi (6)

    mehndi (7)