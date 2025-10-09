Karwa Chauth पर मेहंदी वाले से लगवाएं ये Simple Mehndi designs,सहेलियां भी पूछेंगी आर्टिस्ट का पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन भूखी-प्यासी रहती हैं। इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है, लेकिन फिर भी महिलाएं इसे पूरे मन से करती हैं। इस दौरान सोलह शृंगार का भी खास महत्व होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेहंदी सोलह शृंगार में से ही एक है, जिसके बिना एक महिला का शृंगार पूरा नहीं होता है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत-त्योहार को मेहंदी के बिना अधूरा माना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसलिए करवा चौथ के दिन भी महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। अगर आप भी इस बार मेहंदी लगा रही हैं और कुछ नई डिजाइन तलाश रही हैं, तो आज हम आपके लिए कुछ यूनिक और आसान डिजाइन लेकर आए हैं-

डिजाइन-1 अगर यह आपकी पहली करवा चौथ है, तो आपकी मेहंदी भी खास होनी चाहिए। इसके लिए आपको खास भरावन मेहंदी ट्राई करनी चाहिए। दोनों हाथों में भरी हुई मेहंदी आपको बिल्कुल नई नवेली दुल्हन का लुक देगी और इसे देख हर कोई आपकी तारीफ करता नजर आएगा।

डिजाइन-2 करवा चौथ के मौके पर हाथों पर करवा चौथ मनाते कपल की फोटो वाली डिजाइन सबसे ज्यादा चलन में रहती हैं। साथ ही कपल के चारों पर डिजाइन इसे और भी खास बना देती है। अगर आप भी फुल करवा चौथ वाला लुक लेना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को जरूर लगाएं। ये दिखने में बेहद खूबसूरत और काफी क्लासी लगती है।

डिजाइन-3 अगर आप मिनिमल मेहंदी लवर हैं और मेहंदी की ऐसी ही कोई डिजाइन तलाश रही हैं, तो ये डिजाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। हाथों के बीचों-बीच फूल की डिजाइन और उंगलियों पर ट्रेंडी डिजाइन आपको बिल्कुल फेस्टिव लुक देगी और आपकी खूबसूरती भी बढ़ाएगी।

डिजाइन-4 मेहंदी में मोर वाली डिजाइन हमेशा से भी पहली पसंद रही है। अगर आप भी ट्रेडिशनल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को जरूर फॉलो करें। हाथों में मोर, फूल और कैरी से बनी यह डिजाइन काफी सुंदर लगती है और करवा चौथ के मौके पर बिल्कुल परफेक्ट भी होती है।

डिजाइन-5 अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं और आपके लिए मेहंदी की बड़ी और कठिन डिजाइन लगाने का समय नहीं है, तो आप 10 मिनट में लगने वाली इस डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं। हाथों पर बनी यह डिजाइन न सिर्फ लगाने में आसान है, बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगती है। हाथों में बनी फूल-पत्ती की बेल और उंगलियों के पोर पर भरी मेहंदी आपको खूबसूरत लुक देगी।