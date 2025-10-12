Ahoi Ashtami Mehndi Designs: अहोई अष्टमी पर हाथों की शोभा बढ़ाएंगे 5 सिंपल मेहंदी डिजाइन, देखें Photos

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अहोई अष्टमी का पावन पर्व संतान की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं और पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना करती हैं। बता दें, इस खास मौके पर पूजा की तैयारी के साथ-साथ शृंगार का भी बहुत महत्व है। ऐसे में, मेहंदी को भला कैसे भुलाया जा सकता है।

जी हां, अगर आप इस अहोई अष्टमी पर अपने हाथों को सजाना चाहती हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो ये 5 आसान और सुंदर मेहंदी डिजाइन (Ahoi Ashtami Mehndi Designs) आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इन्हें आप खुद भी आसानी से लगा सकती हैं और ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं।

अहोई अष्टमी के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs For Ahoi Ashtami) मेहंदी डिजाइन नंबर-1 (Image Source: AI-Generated) यह मेहंदी डिजाइन उन महिलाओं के लिए है जिन्हें बहुत भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं होती। इसमें हथेली के बीच में एक बड़ा, सुंदर गोल फूल बनाया जाता है। इसके चारों ओर छोटे-छोटे डॉट्स या पत्तियां बनाई जा सकती हैं। यह डिजाइन दिखने में बहुत क्लासी और ट्रेडिशनल लगता है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-2 (Image Source: AI-Generated) बेल मेहंदी डिजाइन भी हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। इस डिजाइन में हाथ के पीछे या आगे की तरफ एक पतली बेल बनाई जाती है जो उंगलियों तक जाती है। आप बेल में पत्तियां, छोटे फूल या मोर की डिजाइन भी जोड़ सकती हैं। यह डिजाइन हाथ को एक लंबा और खूबसूरत लुक देता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-3 (Image Source: AI-Generated) जाली पैटर्न बहुत ही सुंदर और ट्रिकी दिखता है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें हथेली पर तिरछी रेखाओं से छोटे-छोटे वर्ग बनाए जाते हैं और उनके अंदर डॉट्स या कोई और छोटा डिजाइन भरा जाता है। यह डिजाइन भरा हुआ दिखता है, लेकिन इसे बनाने में कम समय लगता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-4 (Image Source: AI-Generated) अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो मोरक्कन मेहंदी डिजाइन एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न और सीधी रेखाओं का इस्तेमाल होता है। यह डिजाइन मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगता है। इसमें फूल-पत्तियों की जगह ट्रायंगल, स्क्वायर और लाइनें बनाई जाती हैं।