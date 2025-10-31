Devuthani Ekadashi पर बढ़ानी है हाथों की शोभा, तो झटपट लगाएं ये 5 Simple Mehndi Designs; देखें फोटोज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी तिथि (Devuthani Ekadashi 2025) की शुरुआत 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर हो जाएगी और यह 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी (Devuthani Ekadashi Kab Hai 2025)।

यह खास दिन भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। बता दें, इस दिन तुलसी विवाह भी होता है जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसे शुभ मौके पर महिलाओं के हाथों में मेहंदी न हो, यह भला कैसे हो सकता है?

जी हां, अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है या आप बहुत मुश्किल डिजाइन नहीं बनाना चाहती हैं, तो परेशान न हों। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे सिंपल और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन (Devuthani Ekadashi Mehndi Designs) जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में आसानी से लगा सकती हैं और अपने हाथों की सुंदरता को बढ़ा सकती हैं।

देवउठनी एकादशी के लिए मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs for Devuthani Ekadashi) मेहंदी डिजाइन नंबर-1 (Image Source: AI-Generated) यह सबसे क्विक और ईजी मेहंदी डिजाइन है। दरअसल, इसमें आप अपनी कलाई से लेकर एक उंगली तक एक पतली और सुंदर लहराती हुई बेल बनाती हैं। इस बेल में छोटे-छोटे फूल या पत्तियां बनाई जाती हैं। खास बात है कि यह मेहंदी डिजाइन हाथ के एक तरफ चलता है, जिससे यह हल्का और अट्रैक्टिव लगता है। इसे पूरा करने में आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे।

मेहंदी डिजाइन नंबर-2 (Image Source: AI-Generated) यह मेहंदी डिजाइन हाथों को भरा हुआ दिखाता है, लेकिन यह बनता बहुत जल्दी है। इसमें हथेली के मुख्य भाग पर कुछ नहीं होता, बल्कि केवल सभी उंगलियों पर सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। आप उंगलियों के बीच में छोटे-छोटे जाल या चेक डिजाइन बना सकती हैं और फिर हर उंगली के सिरे को गोल टिप से सजा सकती हैं। यह मॉडर्न और ट्रेडिशनल, दोनों तरह के लुक के लिए परफेक्ट है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-3 (Image Source: AI-Generated) यह एक क्लासिक मेहंदी डिजाइन है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसे बनाने के लिए आपको हथेली के ठीक बीच में एक बड़ा-सा गोल आकार बनाना होता है। फिर इस गोले के किनारों को घुमावदार पैटर्न या छोटी-छोटी बिन्दियों से सजाना होता है। बता दें, आप केवल इसी एक गोले को बनाकर भी डिजाइन को पूरा कर सकती हैं, या चाहें तो बाकी हाथ को खाली छोड़ सकती हैं। सबसे जरूरी बात कि यह डिजाइन सादगी में भी सुंदरता बिखेरता है।

मेहंदी डिजाइन नंबर-4 (Image Source: AI-Generated) अगर आप हथेली को खाली रखना चाहती हैं, तो यह डिजाइन सिर्फ उंगलियों और कलाई पर फोकस करता है। इसमें आपको अपनी कलाई के चारों ओर एक चौड़ी पट्टी जैसा डिजाइन बनाना होता है। इसमें आप मोटी-पतली रेखाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं, या केवल दो-तीन फूलों को एक-दूसरे से जोड़कर उंगलियों से कलाई तक एक चेन जैसा लुक दे सकती हैं। यह मेहंदी डिजाइन ट्रेंडी और बेहद सिंपल भी लगता है।