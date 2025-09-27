Language
    Navratri के छठे दिन होती है मां कात्यायनी की पूजा, हरे रंग के साथ ऐसे करें खुद को स्टाइल

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    नवरात्र का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है और इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। यह रंग प्रकृति ताजगी और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप इस दिन कुछ खास और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है। आइए जानें कि आप इस खास दिन पर हरे रंग को कैसे अपने स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।

    नवरात्र के छठे दिन हरे रंग से बनाएं अपने लुक को स्पेशल (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के छठे दिन, मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर आप भी इस खास दिन पर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहती हैं और हरे रंग (Navratri Day 6 Colour) को एक नया ट्विस्ट देना चाहती हैं, तो ये 5 स्टाइलिंग टिप्स आपके लुक को यादगार बना देंगे। आइए जानते हैं कैसे...

    हरे रंग का आउटफिट चुनें

    अपने लुक की शुरुआत एक शानदार हरे रंग के आउटफिट से करें। आप गहरे हरे रंग की साड़ी, लहंगा या एथनिक ड्रेस पहन सकते हैं। आप चाहे तो हल्के हरे रंग जैसे पिस्ता ग्रीन या मिंट ग्रीन के कपड़े भी पहन सकते हैं। अगर आपको ज्यादा डार्क कलर पहनना पसंद नहीं है, तो आप हरे रंग के कुर्ती या प्लाजो सूट को भी चुन सकते हैं। यह आपको एक फ्रेश और ट्रेंडी लुक देगा।

    कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी चुनें

    हरे रंग के साथ सोने, चांदी या कुंदन की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है। यह आपके आउटफिट के साथ एक शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाती है। आप एक स्टेटमेंट नेकलेस, इयररिंग्स, या फिर माथे पर बिंदी के साथ अपने लुक को पूरा कर सकती हैं। यह आपके लुक में चार चांद लगा देगी।

    हरे रंग का दुपट्टा या स्कार्फ

    अगर आप पूरे दिन हरा रंग नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप अपने आउटफिट के साथ एक हरे रंग का दुपट्टा या स्कार्फ पहन सकते हैं। यह आपके लुक को एक नया और शानदार ट्विस्ट देगा। आप इसे किसी भी रंग के कपड़े के साथ पहन सकते हैं, जैसे कि सफेद, क्रीम या काला।

    हरे रंग की चप्पल या जूते

    अपने पैरों को भी रंगीन बनाने के लिए आप हरे रंग की चप्पल या जूते पहन सकते हैं। ये आपके लुक को एक नया टच देंगे और साथ ही आपके पैरों को भी एक फ्रेश लुक देंगे। आप इसे अपने एथनिक आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, जैसे कि हरे रंग की चप्पल या जूते।

    आई मेकअप करें

    अगर आप अपने लुक में कुछ नया करना चाहते हैं, तो हरे रंग का आई मेकअप कर सकते हैं। आप आंखों पर हरे रंग का आईलाइनर या काजल लगा सकते हैं या फिर ग्रीन कलर के आईशैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लुक में एक नया और शानदार ट्विस्ट देगा।

