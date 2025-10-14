नूतन को प्रनूतन ने दिया खास ट्रिब्यूट, पोती की साड़ी बनी दादी के प्यार और विरासत की कहानी
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में दिवंगत अभिनेत्री नूतन की पोती प्रनूतन बहल ने अपनी दादी को एक अनूठी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक ऐसी साड़ी पहनी थी जिस पर उन फिल्मों के नाम कढ़ाई किए गए थे जिनके लिए नूतन को फिल्मफेयर अवॉर्ड मिले थे। प्रनूतन की यह इमोशनल ट्रिब्यूट सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया गया।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक फिल्म फेयर अवॉर्ड्स है, जो 11 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में फिल्मी जगत के कई बड़े कलाकार शामिल होते हैं और बेहद ही खास ढंग से अवॉर्ड सेरेमनी में शिरकत करते हैं। लेकिन इस बार सभी का ध्यान दिवंगत अभिनेत्री नूतन की पोती प्रनूतन ने अपनी ओर खींचा।
अभिनेत्री प्रनूतन बहल ने जिस तरह से इस रात को अपनी दादी अभिनेत्री नूतन को समर्पित किया, वह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उनके लिए उनके प्यार और सम्मान को भी दिखाता है। दरअसल, प्रनूतन ने अपनी साड़ी के जरिए अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। आइए जानें प्रनूतन की साड़ी की खासियत क्या थी।
क्यों खास है प्रनूतन की साड़ी?
प्रनूतन ने एक खूबसूरत पीच रंग की साड़ी पहनी थी, जिसकी खासियत उस पर की गई बारीक कढ़ाई थी। यह कोई सामान्य एम्ब्रॉइडरी नहीं थी, बल्कि उन फिल्मों के नाम थे जिनके लिए नूतन को फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
'सीमा', 'सुजाता', 'बंदिनी', 'मिलन', 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' और 'मेरी जंग'- ये वो फिल्में हैं, जो नूतन के करियर की मील का पत्थर रही हैं और अब ये नाम उनकी पोती की साड़ी पर, उसकी दादी के लिए प्यार और सम्मान का प्रतीक बन गए। यह साड़ी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक परिवार की सिनेमाई विरासत को संभालने वाली एक कलाकृति थी।
नूतन को मिला ‘सिने आइकॉन अवॉर्ड’
इस बार फिल्म फेयर अवॉर्ड में नूतन को मरणोपरांत 'सिने आइकॉन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड उनके बेटे और वरिष्ठ अभिनेता मोहनिश बहल और उनकी पोती प्रनूतन ने स्वीकार किया। इस पल ने तीन पीढ़ियों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बना दिया। प्रनूतन के लिए, यह सिर्फ एक अवॉर्ड समारोह नहीं था, बल्कि अपनी दादी की ऐतिहासिक उपलब्धि को फिर से जीने और दुनिया को दिखाने का एक मौका था, जिसे उन्होंने अपनी साड़ी से और खास बना दिया।
सोशल मीडिया पर खूब पसंद की गईं तस्वीरें
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके प्रनूतन ने लिखा, "यह रात बेहद खास थी... मेरी साड़ी, जिस पर मेरी दिवंगत दादी के उन सभी फिल्मों के नाम हैं जिनके लिए उन्होंने फिल्मफेयर जीता, मेरी दादी को एक श्रद्धांजलि है।" प्रनूतन के इस पोस्ट पर फैन्स ने खूब तारीफ की और प्यार लुटाया।
