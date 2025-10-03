Karwa Chauth पर ट्राई करें ये 8 फैंसी सूट्स, पड़ोसन भी पूछेगी- 'इतना सुंदर जोड़ा कहां से लिया?'

करवा चौथ का त्योहार (Karwa Chauth 2025) हर सुहागिन के लिए बहुत खास होता है। इस दिन हर महिला सबसे खूबसूरत दिखना चाहती है। ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर कुछ नया और स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं तो इस बार साड़ी और लहंगे से हटकर कुछ फैंसी सूट पहनकर देख सकती हैं जो आपको एक नया लुक देने में मदद करेंगे।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का व्रत नजदीक है और हर महिला चाहती है कि वो इस दिन सबसे खूबसूरत दिखे। अगर आप भी इस खास दिन पर अपने लुक को और भी शानदार बनाना चाहती हैं, तो इस साल ट्रेडिशनल साड़ियों से हटकर कुछ नए और फैंसी सूट्स ट्राई कर सकती हैं। ये ऐसे सूट्स (Fancy Suits For Karwa Chauth) हैं जिन्हें देखकर आपकी पड़ोसन भी पूछने पर मजबूर हो जाएंगी, 'इतना सुंदर जोड़ा कहां से लाई हो दीदी?'

शरारा सूट (Sharara Suit) आजकल शरारा सूट बहुत ट्रेंड में हैं। इनका स्टाइलिश और मॉडर्न लुक हर किसी को पसंद आता है। आप शरारा के साथ शॉर्ट या लॉन्ग कुर्ता पहन सकती हैं। ये सूट आरामदायक भी होते हैं और इनमें आप आसानी से पूजा-पाठ कर सकती हैं।

अनारकली सूट (Anarkali Suit) अनारकली सूट हमेशा फैशन में रहते हैं। ये सूट आपको एक एलीगेंट और रॉयल लुक देते हैं। आप फ्लोर-लेंथ अनारकली या घुटनों तक की लंबाई वाला अनारकली सूट चुन सकती हैं। इसमें गोटा-पट्टी या ज़री वर्क बहुत खूबसूरत लगता है।

पैंट स्टाइल सूट (Pant Style Suit) अगर आप मिनिमल और क्लासी लुक चाहती हैं तो पैंट स्टाइल सूट एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें स्ट्रेट पैंट के साथ लॉन्ग या शॉर्ट कुर्ता पहन सकते हैं। यह लुक आपको मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड दिखाता है।

घाघरा स्टाइल सूट (Ghagrah Style Suit) घाघरा स्टाइल सूट पारंपरिक और फैंसी लुक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें शॉर्ट कुर्ती के साथ फ्लेयर्ड घाघरा और दुपट्टा होता है। यह बिलकुल लहंगे जैसा फील देता है, लेकिन पहनने में ज्यादा आसान होता है।

एम्ब्रोइडरी वाला सूट (Embroidered Suit) अगर आपको हैवी लुक पसंद है, तो एम्ब्रोइडरी वाले सूट ट्राई करें। इसमें धागे, मोती, या सीक्विन का काम होता है। इस तरह के सूट लाल, गुलाबी या मैरून जैसे गहरे रंगों में बहुत अच्छे लगते हैं।

जैकेट स्टाइल सूट (Jacket Style Suit) कुछ अलग ट्राई करना है तो जैकेट स्टाइल सूट चुनें। इसमें एक प्लेन सूट के ऊपर जैकेट होती है, जिस पर सुंदर काम होता है। यह आपके सिंपल से सूट को भी शानदार बना देता है।