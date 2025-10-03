Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खूबसूरती के चक्कर में चेहरे पर कभी न लगाएं ये चीजें, वरना बढ़ जाएंगी स्किन प्रॉब्लम और बिगड़ जाएगा हुलिया

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    हमारे चेहरे की स्किन बहुत नाज़ुक और सेंसिटिव होती है इसलिए उस पर लगाए जाने वाले हर प्रॉडक्ट्स या घरेलू नुस्खे का सावधानी से चयन करना चाहिए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्किन को तुरंत नुकसान पहुंचा सकती हैं जैसे कि जलन ड्राइनेस एलर्जी या मुंहासे। ऐसे में सुंदर और हेल्दी स्किन बनाए रखने के लिए कुछ खास चीजों को लगाने से बचना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    चेहरे का हुलिया बिगाड़ देंगी ये चीजें (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारी स्किन, खासकर चेहरे की स्किन, बहुत ही नाज़ुक और सेंसिटिव होती है। यही कारण है कि इसे लेकर एक्स्ट्रा सावधानी बरतना जरूरी है। सुंदर और हेल्दी स्किन पाने की चाह में कई बार लोग घरेलू उपायों या सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स का आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, लेकिन ये उपाय हमेशा सुरक्षित नहीं होते।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेहरे पर लगाने से फायदे की बजाय नुकसान कर सकती हैं,जैसे कि स्किन इरिटेशन, एलर्जी, मुंहासे या पिग्मेंटेशन। यहां ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

    टूथपेस्ट

    पिंपल्स सुखाने के लिए लोग टूथपेस्ट लगाते हैं, पर इसमें मौजूद फ्लोराइड, बेकिंग सोडा और मेंथॉल जैसी चीजें स्किन को जलाकर लाल कर सकती हैं।

    नींबू का रस (सीधा)

    नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो स्किन को ब्लीच कर सकता है। इसे सीधे चेहरे पर लगाने से जलन, रैशेज और टैनिंग हो सकती है, खासकर धूप में जाने पर।

    गरम तेल

    चेहरे पर गरम तेल लगाने से स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे एक्ने की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा हल्का, ठंडा और नॉन-कॉमेडोजेनिक तेल इस्तेमाल करें।

    बॉडी लोशन

    बॉडी लोशन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मोटी स्किन के लिए बने होते हैं, चेहरे के लिए ये बहुत हेवी होते हैं और पोर्स ब्लॉक कर सकते हैं।

    हेयर स्प्रे और परफ्यूम

    इनमें एल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, जो स्किन को ड्राई और इरिटेट कर सकती है। इससे स्किन पर लाल धब्बे या खुजली हो सकती है।

    रबिंग अल्कोहल

    कुछ लोग ऑयली स्किन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह स्किन की नेचुरल नमी छीन लेता है और स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है।

    बेबी ऑयल

    वैसे तो बेबी ऑयल सॉफ्ट होता है, पर चेहरे पर लगाने से यह पोर्स को बंद कर देता है, जिससे ब्लैकहेड्स और एक्ने हो सकते हैं।

    बेकिंग सोडा

    इसका पी एच लेवल स्किन से मेल नहीं खाता। यह स्किन की नेचुरल नमी को नष्ट कर सकता है और लंबे समय तक इस्तेमाल से स्किन ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है।

    ग्लू (DIY मास्क में)

    ब्लैकहेड हटाने के लिए ग्लू लगाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह केमिकल युक्त होता है और स्किन की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचा सकता है।

    एक्सपायर्ड ब्यूटी प्रॉडक्ट्स

    पुराने या एक्सपायर्ड प्रॉडक्ट्स में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे चेहरे पर रैशेज, एलर्जी या ब्रेकआउट्स हो सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- लॉन्ग-लास्टिंग Makeup के लिए फॉलो करें 8 स्टेप्स, चेहरा दिखेगा एकदम नेचुरल और परफेक्ट

    यह भी पढ़ें- ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन की है चाहत, तो इस तरह रूटीन में शामिल करें स्किनकेयर प्रोडक्ट्स