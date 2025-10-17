इस दीवाली साड़ी में दिखना चाहती हैं सबसे अलग, तो 7 नए ड्रेप्स करें ट्राई; हर कोई करेगा तारीफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साड़ी हमारे लिए ट्रेडिशनल वेयर है, जिसे आज के समय में सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से पहनना ही ट्रेंड नहीं रह गया है, बल्कि अब साड़ी को नए-नए यूनिक अंदाज में ड्रेप कर पहनना फैशन स्टेटमेंट बन चुका है।

साड़ी को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक में कैसे कैरी करें, यह जानना हर महिला के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वह भीड़ में अलग और स्टाइलिश दिखना चाहती हो। यहां बताए गए कुछ यूनिक साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल्स आपको हर अवसर पर ग्लैमरस और एलिगेंट लुक देंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

बेल्ट लगाने से साड़ी को फिक्स होल्ड मिलता है और कमर की शेप भी उभरती है। आप ट्रेडिशनल या लेदर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह पार्टी और ऑफिस फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक देता है।

यह स्टाइल आज की मॉर्डन लेडीज के बीच काफी पॉपुलर है। इसे पहनने के लिए आप लेगिंग या फिटेड पैंट पहनें और साड़ी को धोती की तरह प्लीट करके ड्रेप करें। यह लुक फ्यूजन फैशन को दर्शाता है।

पैंट स्टाइल साड़ी

साड़ी को पैंट या ट्राउजर के ऊपर पहनें और पल्लू को आगे या पीछे से लपेटें। यह स्टाइल सिंपल होते हुए भी काफी स्टाइलिश दिखता है।

फ्रंट पल्लू ड्रेप (गुजराती स्टाइल)

इसमें पल्लू आगे से लाकर फैलाया जाता है जिससे साड़ी का बॉर्डर और डिजाइन हाइलाइट होता है। शादी या किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में यह स्टाइल बहुत सुंदर लगता है।

स्कर्ट स्टाइल ड्रेप

इस ड्रेप में साड़ी को स्कर्ट की तरह पहना जाता है और पल्लू को लूज छोड़ा जाता है। यह लुक लहंगे जैसा दिखाई देता है और संगीत या मेहंदी जैसे फंक्शन में बेहद सूट करता है।

केप स्टाइल ड्रेप

नेट या ट्रांसपेरेंट केप को साड़ी के ऊपर पहनें और सिंपल पल्लू रखें। यह स्टाइल रॉयल और ग्रेसफुल दिखता है।

रफल साड़ी ड्रेप

अगर आपकी साड़ी में फ्रिल या रफल है, तो पल्लू को खुला छोड़ें जिससे उसका फ्लेयर उभरे। यह बहुत फेमिनिन और ट्रेंडी लुक देता है।

जैकेट स्टाइल ड्रेप

ब्लाउज की जगह शॉर्ट या लॉन्ग जैकेट पहनें और पल्लू को साइड से पिन करें। यह फॉर्मल और एथनिक दोनों लुक देता है।

गाउन स्टाइल साड़ी

यह रेडी-टू-वियर साड़ी स्टाइल है जिसमें प्लीट्स नहीं करनी पड़ती। पहनते ही गाउन जैसा लुक आता है जो फैशनेबल और आरामदायक भी होता है।

ट्रेडिशनल और ट्रेंड का खूबसूरत मेल है साड़ी। इन यूनिक ड्रेपिंग स्टाइल्स से आप हर मौके पर खुद को नया और स्टाइलिश दिखा सकती है।