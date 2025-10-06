Language
    Sharad Purnima की रात को बनाएं और भी खास, आपके हाथों की रौनक बढ़ाएंगे 5 Simple Mehndi Designs

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    Sharad Purnima की रात चांद अपनी पूरी रौशनी के साथ चमकता है। इस मौके को खास बनाने के लिए पूजा-पाठ के साथ-साथ महिलाओं के लिए शृंगार भी बेहद जरूरी होता है। जी हां यहां हम लेकर आए हैं 5 ऐसे आसान और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स (Sharad Purnima Mehndi Designs) जिन्हें बनाने में न तो ज्यादा समय लगेगा और न ही ज्यादा मेहनत।

    Sharad Purnima Mehndi Designs: शरद पूर्णिमा पर लगाने के लिए 5 आसान मेहंदी डिजाइन (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रात चांद अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है, उस रात आप अपने हाथों को भी उतना ही खूबसूरत बना सकती हैं? जी हां! हम बात कर रहे हैं 06 अक्टूबर को मनाई जा रही शरद पूर्णिमा की, जब चांदनी रात में आसमान से अमृत बरसने की मान्यता है। इस मौके पर पूजा-पाठ के साथ-साथ शृंगार भी परंपरा का हिस्सा रहा है।

    इसलिए, अगर आप इस शुभ अवसर पर अपने हाथों की रौनक बढ़ाना चाहती हैं, तो यहां हम लाए हैं 5 बेहद ही आसान और मनमोहक मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs For Sharad Purnima), जो आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देंगे। आइए, जानते हैं।

    शरद पूर्णिमा के लिए मेहंदी डिजाइन (Sharad Purnima Mehndi Designs)

    मेहंदी डिजाइन नंबर-1

    (Image Source: AI-Generated)

    यह मेहंदी डिजाइन खासतौर पर शरद पूर्णिमा के लिए ही बना है। अपनी हथेली के बीच में एक पूरे चांद का आकार बनाएं। आप चाहें तो इस चांद को थोड़ा-सा भरा हुआ लुक देने के लिए उसके किनारों पर बारीक डॉट्स या लाइनें बना सकती हैं। चांद के चारों ओर कुछ छोटे-छोटे सितारे बनाएं और उन्हें कुछ डॉट्स से जोड़ दें। यह डिजाइन न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि यह शरद पूर्णिमा की थीम से पूरी तरह मेल खाती है। यह आपके हाथों पर चांद की शीतलता और सितारों की चमक को उतार देगा।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-2

    (Image Source: AI-Generated)

    यह सबसे पुरानी और सदाबहार मेहंदी डिजाइन्स में से एक है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह कम समय में बन जाता है और हाथों को पूरी तरह से भरा-भरा लुक देता है। हथेली के ठीक बीच में एक बड़ी-सी गोल टिक्की बनाएं। इस टिक्की को आप जाल वाले पैटर्न या लाइनों से भर सकती हैं। उसके चारों ओर छोटे-छोटे फूल या पत्तियां बनाकर एक गोलाकार बॉर्डर बनाएं। यह मेहंदी डिजाइन पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के पहनावे के साथ खूब जंचता है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-3

    (Image Source: AI-Generated)

    अगर आपको बहुत भरी हुई या बारीक मेहंदी पसंद नहीं, तो सिर्फ उंगलियों पर बेल वाला डिजाइन बना सकती हैं। यह डिजाइन आपके हाथों को एक बेहद ही एलिगेंट और सिंपल लुक देगी। इसमें आप हर उंगली पर अलग-अलग बारीक डिजाइन बना सकती हैं। जैसे, एक उंगली पर पत्तियां वाली बेल, दूसरी पर छोटे-छोटे फूल और तीसरी पर सिर्फ बारीक डॉट्स। यह डिजाइन उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कम से कम मेहंदी लगाना पसंद करते हैं।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-4

    (Image Source: AI-Generated)

    कमल का फूल भारत में पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। इस मेहंदी डिजाइन में आप अपनी हथेली के एक कोने में एक खूबसूरत कमल का फूल बना सकती हैं। कमल के आस-पास आप लहरदार लाइनों या गोल शेप का डिजाइन बना सकती हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाएगा। यह डिजाइन देखने में बेहद पीसफुल और अट्रैक्टिव लगता है और शरद पूर्णिमा के शांत और पवित्र माहौल से मेल भी खाता है।

    मेहंदी डिजाइन नंबर-5

    (Image Source: AI-Generated)

    यह मेहंदी डिजाइन थोड़ा बारीक काम वाला है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होता है। आप अपनी हथेली के पिछले हिस्से पर एक जालीदार पैटर्न बना सकती हैं। इसके लिए आप सीधी या तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं और छोटे-छोटे क्रॉस बनाकर एक सुंदर जाली बना सकती हैं। यह जाली बीच में खाली जगह छोड़ती है, जिससे यह बहुत ही मॉडर्न और क्लासी लगती है। खास बात है कि यह मेहंदी डिजाइन वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ खूब जंचता है।

