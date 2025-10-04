Karwa Chauth पर इस बार दिखेंगी सबसे हटकर! एक्सपर्ट के 5 स्टालिंग टिपस आपको बनाएंगे 'चांद से भी खूबसूरत'

करवाचौथ पर युवतियां प्रेम परंपरा और खुशियों को मनाती हैं। फैशन डिजाइनर संजना बबर दिवेचा कहती हैं कि इस दिन सजने-संवरने में कमी न करें। यह अच्छे से ड्रेसअप होने और रिश्ते का सम्मान करने का मौका है। क्लासिक रेड साड़ी ब्रोकेड कुर्ता या अनारकली कुर्ता पहन सकती हैं। गोल्ड झुमका पोल्की चोकर और मंगलसूत्र से शृंगार पूरा करें।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ में युवतियां अपने प्रेम, परंपरा और खुशियों को सेलिब्रेट करती हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखना भी है। बबर काउचर, मुंबई की को-फाउंडर व फैशन डिजाइनर संजना बबर दिवेचा कहती हैं कि करवाचौथ पर साज-शृंगार के साथ ही युवतियां अपने व्यक्तित्व को भी खूबसूरत अभिव्यक्ति देती हैं।

चाहे आपका पहला करवाचौथ हो या 15वां, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब करवाचौथ सेलिब्रेट करें तो सजने-संवरने में कमी न करें। यह एक सही मौका है अच्छे से ड्रेसअप होने, खूबसूरत महसूस करने और जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते का सम्मान करने का।

फेस्टिव फील देते कलर्स लाल रंग क्लासिक और फेस्टिव है। यह रंग प्रतीक है प्रेम और शुभता का। इसमें कई शेड्स होते हैं, उनमें से कोई भी चुन सकती हैं। कुछ शेड्स बेहद खूबसूरत लगते हैं जैसे रानी पिंक। इसकी खास बात है कि यह सभी स्किन टोन पर अच्छा लगता है। डीप मैरून और वाइन कलर भी खूबसूरत लगता है। ये कलर थोड़े अंडररेटेड हैं, लेकिन उनसे रिचनेस झलकती है। मस्टर्ड, एमराल्ड और रायल ब्लू भी खूबसूरत लगते हैं। अगर ज्यादा तड़क-भड़क नहीं चाहिए तो इन रंगों के आउटफिट्स कैरी करें।

आउटफिट्स का स्टाइल आउटफिट्स के स्टाइल की बात करें, तो वहां भी बहुत से ट्रेंडी एंड एलीगेंट विकल्प हो सकते हैं। कई बार हैवी लहंगा पहनने का मन नहीं करता तो कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको क्या पसंद है और किस परिधान में सहज महसूस करती हैं। क्लासिक रेड साड़ी पहन सकती हैं। यह क्लासिक ट्रेडीशनल लुक देती है। इसमें आप जरी बार्डर या जरदोजी के काम वाली ब्रोकेड, सिल्क, ऑर्गेंजा साड़ी का चयन कर सकती हैं। इसे फिटिंग वाले डीप नेक या बोट नेक ब्लाउज के साथ पेयर कर सकती हैं। जरी बार्डर वाली रेड ब्रोकेड साड़ी गोल्ड ज्यूलरी के साथ क्लासिक लुक देती है।

जो लोग करवाचौथ पर टाइमलेस लुक चाहते हैं, उनके लिए यह परफेक्ट है। ब्रोकेड स्ट्रेट कट कुर्ता दिन के गेट-टुगेदर के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे आप शरारा या सिगरेट पैंट्स के साथ कैरी कर सकती हैं। उसके साथ आप गोटा या मिरर वर्क वाला दुपट्टा ले सकती हैं। फ्लोर लेंथ अनारकली कुर्ता भी कैरी कर सकती हैं, जिसमें गोटा पट्टी, जरदोरी या मिरर वर्क या थ्रेड वर्क हो।

अनारकली स्टाइल की हर बॉडी टाइप को सूट करता है। इसे पहनकर डांस या अन्य काम सहजता से कर सकती हैं। अगर इन्हें पहनने का मन नहीं है, तो मॉडर्न ब्राइडल इंस्पायर्ड लहंगा कैरी कर सकती हैं। यह नवविवाहित युवतियों के लिए उपयुक्त है या फिर जो शादी की यादों को फिर से ताजा करना चाहती हैं। हल्का लहंगा एंबलिश्ड ब्लाउज या केप स्टाइल दुपट्टा के साथ बेहद खूबसूरत लगेगा।

एक्सेसरीज का भी रखें ध्यान करवाचौथ में मिनिमलिज्म या सादगी की बातें क्यों करना। गोल्ड झुमका क्लासिक और एलीगेंट लुक देंगे। पोल्की चोकर और रानी हार भी अवसर के अनुकूल हैं। इन्हें कैरी करने पर व्यक्तित्व में राजसी आकर्षण जुड़ता है। टेंपल जूलरी भी अच्छी लगेगी, खासकर सिल्क या ब्रोकेड साड़ी के साथ। मंगलसूत्र से लुक कंप्लीट होगा, इसलिए उसे पहनना न भूलें। मांग टीका नवविवाहित युवतियों पर बेहद जंचेगा। अगर नवविवाहित हैं, तो चूड़ा जरूर पहनें।

उसे आप गोल्ड कड़ा या गोल्ड चूड़ियों के साथ पहन सकती हैं। पापंरिक चूड़ियां भी करवाचौथ लुक को संपूर्ण करती हैं। आप गोल्ड चूड़ियों के साथ रेड या पिंक कांच की चूड़ियां पहन सकती हैं। कंट्रास्ट के लिए स्टेटमेंट कड़ा पहन सकती हैं। माथे पर हल्की लाल या मैरून बिंदी हो तो पूरा होता है शृंगार। दरअसल ये आपके इमोशन और ट्रेडीशन की भी बात है।