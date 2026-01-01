सिर्फ जरूरत नहीं, स्टाइल स्टेटमेंट भी हैं ये 5 बैग्स, महिलाएं अपने कलेक्शन में जरूर शामिल करें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैशन की दुनिया में बैग्स सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट भी होते हैं। एक अच्छा बैग न सिर्फ आपके लुक को पूरा करता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल को भी दिखाता है। चाहे ऑफिस जाना हो, शॉपिंग, पार्टी या ट्रैवल, हर मौके के लिए सही बैग होना जरूरी है। अगर आप अपने वॉर्डरोब को स्मार्ट और वर्सेटाइल बनाना चाहती हैं, तो इन 5 तरह के बैग्स का होना बेहद जरूरी है। टोट बैग (Tote Bag) (Picture Courtesy: Instagram) टोट बैग हर महिला का ऑल-टाइम फेवरेट होता है। यह साइज में बड़ा होता है और इसमें लैपटॉप, डायरी, मेकअप पाउच से लेकर पानी की बोतल तक आसानी से आ जाती है। ऑफिस जाने वाली महिलाओं या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। न्यूट्रल कलर जैसे ब्लैक, टैन या बेज में टोट बैग हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाता है।

स्लिंग बैग (Sling Bag) (Picture Courtesy: Instagram) जब बात कम्फर्ट और स्टाइल की हो, तो स्लिंग बैग सबसे आगे रहता है। यह हल्का, कॉम्पैक्ट और कैरी करने में बेहद आसान होता है। कैजुअल आउटिंग, शॉपिंग या दोस्तों के साथ घूमने के लिए स्लिंग बैग परफेक्ट है। इसमें जरूरी सामान जैसे फोन, वॉलेट और चाबियां आराम से आ जाती हैं। ट्रेंडी लुक के लिए ब्राइट कलर्स या प्रिंटेड स्लिंग बैग चुन सकती हैं।

क्लच बैग (Clutch Bag) (Picture Courtesy: Instagram) पार्टी, शादी या किसी खास फंक्शन में क्लच बैग आपके लुक को एलिगेंट टच देता है। यह छोटा होता है, लेकिन स्टाइल में बड़ा असर डालता है। एम्बेलिश्ड, सीक्विन या मेटैलिक क्लच एथनिक और वेस्टर्न दोनों आउटफिट्स के साथ शानदार लगते हैं। हर महिला के पास कम से कम एक क्लासिक क्लच जरूर होना चाहिए।

बैकपैक (Backpack) (Picture Courtesy: Instagram) आजकल बैकपैक सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहे। ट्रैवल, ऑफिस या डे-आउट के लिए स्टाइलिश बैकपैक्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं। यह वजन को दोनों कंधों पर बराबर बांटता है, जिससे पीठ पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। लेदर या मिनिमल डिजाइन वाला बैकपैक आपको कंफर्ट के साथ-साथ स्मार्ट लुक भी देता है।