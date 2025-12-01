'बोले चूड़ियां' से लेकर 'माही वे' तक, 5 बॉलीवुड लहंगे जो आज भी हैं फैशन का 'गोल्ड स्टैंडर्ड'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वेडिंग सीजन आते ही हर लड़की को अपने लिए कुछ ऐसा पहनना होता है, जो ट्रेंडी होने के साथ-साथ रॉयल भी लगे। और अगर बात फेस्टिव या शादी के लहंगों की हो, तो बॉलीवुड से अच्छा फैशन इंस्पिरेशन और कहीं मिल ही नहीं सकता। कई फिल्मों में ऐसे आउटफिट्स दिखे हैं, जो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने रिलीज के वक्त थे।

अगर आप इस सीजन कुछ क्लासिक, लेकिन ग्लैमरस पहनना चाहती हैं, तो यहां हैं बॉलीवुड के पांच आइकॉनिक लहंगे, जो आपके ब्राइडल या वेडिंग लुक को बिल्कुल सिनेमैटिक बना सकते हैं। रानी मुखर्जी- 'शावा-शावा' लहंगा (Picture Courtesy: Instagram) रानी मुखर्जी ने शावा-शावा गाने में म्यूटेड गोल्डन टोन वाला हेवी एम्बेलिश्ड लहंगा पहना था, वह आज भी शादी या संगीत नाइट के लिए टॉप इंस्पिरेशन माना जाता है। म्यूटेड कलर, ग्लैमरस ब्लाउज और शिमर डिटेल्स इस लहंगे को परफेक्ट फैशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर आप एक bold yet festive look चाहती हैं, तो इस स्टाइल को जरूर ट्राई कर सकती हैं। प्रीति जिंटा- 'माही वे' लहंगा (Picture Courtesy: Instagram) प्रीति जिंटा का ब्लू और न्यूड कॉम्बिनेशन वाला माही वे लहंगा यंग, फ्रेश और फुल ऑफ लाइफ लुक देता है। यह लहंगा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो, हल्के-फुल्के कलर्स और फ्लोई फैब्रिक को पसंद करते हैं। मेहंदी या हल्दी जैसी रस्मों के लिए यह एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है।

करीना कपूर- 'बोले चूड़ियां' लहंगा (Picture Courtesy: Instagram) बोले चूड़ियां में करीना का पिंक-कॉरल शेड्स वाला लहंगा बॉलीवुड फैशन का हमेशा से फेवरेट रहा है। हैवी एम्बरॉयडरी, रिच कलर पैलेट और ट्रेडिशनल लेकिन ग्लैमरस फील इस लहंगे की खासियत है। अगर आप अपनी संगीत नाइट में फुल ग्लैम लाना चाहती हैं, तो करीना का यह लुक टाइमलेस चॉइस है।

करीना कपूर- 'मैं प्रेम की दीवानी हूं’ लहंगा (Picture Courtesy: Instagram) इस फिल्म में करीना ने जो रेड-ऑरेंज शेड्स वाला लहंगा पहना था, वह ब्राइड्समेड्स या कजिन वेडिंग के लिए एकदम फिट स्टाइल है। स्टाइलिश कट्स और अट्रैक्टिव एम्बेलिशमेंट के कारण इस लुक को आज भी रेप्लिकेट किया जाता है। जो लड़कियां मॉडर्न और ब्राइट कलर्स पसंद करती हैं, उनके लिए यह बढ़िया ऑप्शन है।