    ठंड में ही क्यों ज्यादा फटते हैं होंठ? पढ़ें 4 बड़े कारण और गुलाबी निखार पाने के आसान तरीके

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:00 PM (IST)

    सर्दियों की दस्तक देते ही क्या आपके होंठ भी फटने और काले होने लगे हैं? अक्सर हम इसे सिर्फ ठंडी हवा का असर मानते हैं, लेकिन इसके पीछे पानी और विटामिन क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    होंठ फटने के लिए इन कारणों का न करें नजरअंदाज (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही स्किन से जुड़ी कई समस्याएं सामने आने लगती हैं। हाथ-पैरों की ड्राइनेस से लेकर चेहरे के रूखापन तक सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर होंठों पर दिखाई देता है। हल्की ठंड पड़ते ही होंठ फटने, सूखने और काले होने लगते हैं।

    सवाल यह है कि सर्दियों में शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में सिर्फ होंठों पर ही इतना ज्यादा क्यों असर दिखाई देने लगता है? ऐसे में, आइए आज हम आपको इसके पीछे के कुछ कारण और बचाव के तरीकों के बारे में बताते हैं।

    ठंडी हवा और कम नमी

    सर्दियों में ठंडी और शुष्क हवाएं वातावरण की नमी को तेजी से सोख लेती हैं। बाहर की ठंडी हवा और घर के अंदर हीटर या ब्लोअर की गर्म हवा मिलकर होंठों की नमी को और ज्यादा खत्म कर देती है। इसका सीधा असर होंठों की सॉफ्ट स्किन पर पड़ता है, जिससे वे खिंचने लगते हैं और दरारें पड़ जाती हैं।

    पानी की कमी

    सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिसके चलते लोग पानी कम पीते हैं। शरीर में पानी की कमी का असर सीधे होंठों पर दिखाई देता है। डिहाइड्रेशन के कारण भी होंठ रूखे और फटने लगते हैं।

    होंठ चाटने की आदत

    अगर आप भी सर्दियों में होंठों को बार-बार चाटते हैं, तो इससे कुछ देर राहत जरूर मिलती है, लेकिन लार के सूखते ही होंठ और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। लार में मौजूद एंजाइम्स होंठों की नमी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फटने की समस्या का खतरा बढ़ जाता है।

    विटामिन की कमी

    बता दें कि आयरन और विटामिन बी की कमी से भी होंठ सूखते और फटते हैं, क्योंकि ये विटामिन स्किन के हेल्थ को मरम्मत के लिए जरूरी है। ऐसे में लिप्स को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए हेल्दी डाइट अपनाएं।

    फटे होंठों से राहत कैसे पाएं?

    Lip care tips

    ठंड के दिनों में लिप्स का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर होंठों की सही देखभाल और सही पोषण नहीं मिलता है, तो कभी-कभी इनसे खून भी निकलने लगता है। नीचे दिए गए इन तरीकों से आप अपने होंठों को सॉफ्ट और हेल्दी बना सकते हैं।

    • दिन में पर्याप्त पानी पिएं।
    • सही लिप बाम का इस्तेमाल करें।
    • होंठों पर बार-बार जींब न लगाएं।
    • शहद और घी से डीप केयर करें।
    • हफ्ते में 2 बार हल्का स्क्रब करें।
    • ह्यूमिडिफायर का यूज करें।

