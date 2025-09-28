Language
    चक्रधरपुर और आद्रा से चलने वाली कई ट्रेनें रद, कुछ के रूट में किया बदलाव; चेक करें नया शेड्यूल

    By Rupesh Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:28 PM (IST)

    आद्रा रेल मंडल में 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रेलवे विकास कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ को आंशिक रूप से चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में माल ढुलाई के कारण 29 सितंबर को 6 मेमू ट्रेनें रद्द रहेंगी।

    चक्रधरपुर और आद्रा से चलने वाली कई ट्रेनें रद। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में 29 सितंबर से 05 अक्टूबर तक रोलिंग ब्लॉक लेकर रेलवे विकास कार्यों को करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने दो ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है, जबकि छह ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेशन और शार्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।

    इसक अलावे रेलवे ने दो ट्रेनों को डेढ से दो घंटे तक रिशेड्यूल कर चलाएगी। वहीं रेलवे ने 04 अक्टूबर को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटा हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल-पुरूलिया-कोटशिला-मुरी के बजाय चांडिल-गुंडाबिहार-मुरी के रास्ते हटिया तक चलेगी।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी

    29 सितंबर और 05 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा- आसनसोल मेमू ।

    शॉट टर्मिनेशन और शॉट ओरिजिनेशन कर चलेगी

    04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68056/68060 टाटा- आसनसोल मेमू का परिचालन आद्रा स्टेशन तक होगा। यह ट्रेन इन तिथियों में आद्रा -टाटानगर-आद्रा स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    03 और 05 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्द्धमान - हटिया - बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का परिचालन गोमो स्टेशन तक होगा। यह ट्रेन इन तिथियों में गोमो-हटिया-गाेमो स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    29 सितंबर, 03 और 05 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18019/18020 झारग्राम-धनबाद- झारग्राम एक्सप्रेस का परिचालन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक होगा। यह ट्रेन इन तिथियों में बोकारो -धनबाद-बोकारो स्टेशनों के बीच रद रहेगी।

    ये ट्रेने रिशेड्यूल कर चलेगी

    05 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18184 बक्सर- टाटानगर एक्सप्रेस बक्सर स्टेशन से 90 मिनट लेट से टाटा के लिए रवाना होगी।

    04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर18036 हटिया- खड़गपुर एक्सप्रेस हटिया स्टेशन से 2 घंटे लेट से खड़गपुर के लिए प्रस्थान करेगी।

    रेल प्रशासन ने 6 मेमू ट्रेनों को किया रद

    चक्रधरपुर रेल मंडल में भारी माल ढुलाई के कारण मालगाड़ियों के संचालन में बाधा न आए, इसके लिए रेल प्रशासन ने 29 सितंबर को 06 मेमू ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। मेमू ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर को ट्रेन नंबर 68043 /68044 टाटानगर-राउरकेला -टाटानगर मेमू, ट्रेन नंबर 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला- चक्रधरपुर मेमू और ट्रेन नंबर 68137/68138 टाटानगर-चाईबासा-टाटानगर मेमू का परिचालन सोमवार को रद रहेगी।

    मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों से अधिक मालगाड़ियों परिचालन प्रमुख्ता से होता है, ताकि रेलवे बोर्ड के द्वारा दिए गए लोडिंग की टारगेट को 31 मार्च के पहले हार हाल में पुरा किया जा सके।

    रेल प्रशासन को गरीब लोगों का सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ हर हाल में टारगेट को पूरा करने होड़ लगी रहती है। यहीं वजह है कि आए दिन चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्रियों ट्रेनों को रोक कर मालगाड़ियों का परिचालन पहले किया जाता है।

