बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ एक और चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया हुई शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची तैयार करने की प्रक्रिया 30 सिंतबर से शुरू हो जाएगी। इस क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के तहत आम सूचना निर्गत की जाएगी और आवेदक निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक आवेदक निर्धारित अवधि में फार्म-18 (स्नातक निर्वाचक के लिए) अथवा फार्म-19 (शिक्षक निर्वाचक के लिए) में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र जिला निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, पदाभिहित पदाधिकारी अथवा निर्दिष्ट स्थल पर जमा किए जाएंगे।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर नामित हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप संपूर्ण प्रक्रिया का संपादन सुनिश्चित करने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राजकुमार की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिले सम्मिलित हैं। आवेदक अपने सामान्य निवास स्थान के आधार पर आवेदन जमा कर सकेंगे। संबंधित जिले के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच, डाटा प्रविष्टि, नोटिस निर्गमन तथा स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचक सूची की तैयारी से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए आयुक्त के द्वारा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कार्य दल का गठन किया गया है। आयुक्त कार्यालय की भूमिका निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति, सामान्य जांच, प्रतिदिन जिलावार सूची तैयार करने, संबंधित जिलों को प्रेषण आदि कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक संरचना को मजबूत किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया।