Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West Singhbhum News: खेत में करंट लगने से दंपती की दर्दनाक मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

    By Sudhir Pandey Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:34 PM (IST)

    चाईबासा के तोरसिंदरी गांव में खेत में करंट लगने से दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। पुरगुन हेंब्रम खेत में पानी देखने गई थीं जहां 440 वोल्ट का तार गिरा था। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को ढूंढने गए वीर सिंह हेंब्रम भी करंट की चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    खेत में गिरे 440 वोल्ट विद्युत तार की चपेट में आकर दंपति की दर्दनाक मौत। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे पांडरासाली ओपी अंतर्गत तोरसिंदरी गांव में शनिवार शाम हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। खेत में करंट की चपेट में आकर एक दंपती की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान वीर सिंह हेंब्रम (36) और उनकी पत्नी पुरगुन हेंब्रम (30) के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम पुरगुन हेंब्रम खेत में पानी देखने गई थीं। खेत में पहले से ही 440 वोल्ट का टूटा हुआ विद्युत तार गिरा हुआ थाो, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी।

    जैसे ही वह खेत के पानी में उतरीं, करंट की चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर पति वीर सिंह हेंब्रम पत्नी को खोजते हुए खेत पहुंचे। पत्नी को गिरे हुए देख उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वह भी करंट की चपेट में आ गए और उनकी भी मौके पर मौत हो गई।

    घटना की जानकारी तब मिली जब एक ग्रामीण वहां से गुजर रहा था। उसने दोनों को खेत में गिरा देखा और तत्काल गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने किसी तरह शवों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी।

    सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रविवार को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों का कहना है कि खेत के ऊपर से गुजरने वाला 440 वोल्ट का तार कई दिनों से खराब था और आखिरकार टूटकर गिर गया।

    ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते मरम्मत की गई होती तो यह हादसा टल सकता था। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के मुंडा ने घटना की जानकारी बिजली विभाग को दे दी है।

    यह भी पढ़ें- Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का फरमान; डीजे समेत इन चीजों पर प्रतिबंध

    यह भी पढ़ें- बोकारो स्टील मेल्टिंग शॉप में फिर लगी आग; चार मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, पहले भी हो चुका है हादसा