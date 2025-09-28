Bokaro News: महाबीर कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगी आग, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे
बोकारो के महाबीर कंस्ट्रक्शन कंपनी में रविवार को आग लगने से चार ठेका मजदूर झुलस गए। क्रेन का रोप टूटने से हॉट मेटल छलका और आग लग गई जिसकी चपेट में मजदूर आ गए। घायल मजदूरों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल रेफर किया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जून महीने में भी बोकारो स्टील प्लांट में इसी प्रकार की घटना हुई थी।
जागरण सवांददाता, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 एसएमएस-2 में रविवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक आग लगने से तीन ठेका मजदूर झुलस गए। घायल मजदूरों में ब्रजेश महथा, ओमप्रकाश महली और प्रवीण कुमार शामिल हैं।
मजदूरों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती
घटना के तुरंत बाद घायल मजदूरों को प्लांट मेडिकल यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को बोकारो जनरल हॉस्पिटल (बीजीएच) रेफर कर दिया गया।
कई मजदूरों की हालत गंभीर
जानकारी के अनुसार, रंजीत महथा 90 प्रतिशत से अधिक झुलस चुके हैं, जबकि ब्रजेश महथा और ओमप्रकाश महली 60 प्रतिशत, और प्रवीण कुमार 45 प्रतिशत झुलसे हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
आग की लपटों की चपेट में आए मजदूर
घटना के संबंध बताया जा रहा है कि हाट मेटल से भरे हुए लेडल को क्रेन से उठाया जा रहा था, इस बीच क्रेन का रोप टूट गया। इससे हाट मेटल छलका और उससे आग लग गई और आग की लपटों से ऊपर काम कर रहे चार मजदूर चपेट में आ गए।
जून महीने में भी हो चुका है हादसा
बोकारो स्टील प्लांट में हुई इस घटना ने एक बार फिर से औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर कई सवाल उठ खड़े हुए है। प्लांट प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आंतरिक जांच शुरू होने की जानकारी मिली है। इससे पहले जून माह में भी यहीं पर इसी प्रकार की घटना हुई थी। उस वक्त भी 5 मजदूर घायल हो गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।