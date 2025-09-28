हजारीबाग भूमि घोटाला: जेल में बंद IAS विनय चौबे के सहयोगी विनय सिंह के 6 ठिकानों पर ACB की छापेमारी

राज्य ब्यूरो, रांची। जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के करीबी व नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के छह ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। रविवार की सुबह एसीबी की टीम विनय सिंह के घर, शोरूम समेत छह अन्य ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। यह छापेमारी हजारीबाग में जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले में की गई।

