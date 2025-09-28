Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हजारीबाग भूमि घोटाला: जेल में बंद IAS विनय चौबे के सहयोगी विनय सिंह के 6 ठिकानों पर ACB की छापेमारी

    By Pradeep singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:44 PM (IST)

    रांची में आईएएस विनय चौबे के करीबी विनय सिंह के छह ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की। यह कार्रवाई हजारीबाग में जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले में की गई। विनय सिंह के घर और शोरूम समेत कई जगहों पर तलाशी ली गई। एसीबी की टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    IAS विनय चौबे के सहयोगी के 6 ठिकानों पर ACB की छापेमारी

    राज्य ब्यूरो, रांची। जेल में बंद आईएएस विनय चौबे के करीबी व नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के छह ठिकानों पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। रविवार की सुबह एसीबी की टीम विनय सिंह के घर, शोरूम समेत छह अन्य ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। यह छापेमारी हजारीबाग में जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले में की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।