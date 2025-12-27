चक्रधरपुर मंडल से चलने वाली सारंडा मेमू सहित 8 ट्रेनें 30 दिसंबर को रद, देरी से चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस
चक्रधरपुर रेल मंडल में 30 दिसंबर को जराईकेला-बंडामुंडा ए केबिन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग कार्य के कारण आठ ट्रेनें रद कर दी गई हैं। इनमें सारंडा मेमू औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले जराईकेला-बंडामुंडा ए केबिन स्टेशनों के बीच अप रेल लाइन में टीआरटी ब्लॉक के साथ स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को चालू करने का कार्य रेल प्रशासन 30 दिसंबर को करेगी।
इस वजह से रेलवे ने मंडल से गुजरने वाली 08 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। जबकि चार ट्रेनों को रिशेड्यूल कर चलाने की घोषणा कर दी है। ट्रेनों के रद होने से दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ये ट्रेनें 30 दिसंबर को रद रहेंगी
- ट्रेन नंबर 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर सारंडा मेमू ।
- ट्रेन नंबर 58152/58151 बरसुवान - बीरमित्रपुर - बरसुवान पैसेंजर ।
- ट्रेन नंबर 68029/68030 राउरकेला-झारसुगुडा-राउरकेला मेमू ।
- ट्रेन नबर 18125/18126 राउरकेला-पुरी- राउरकेला एक्सप्रेस।
ये ट्रेनें रिशेड्यूल कर चलेंगी
- 29 दिसंबर को आरा से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस 01:30 घंटे लेट से दुर्ग के लिए प्रस्थान करेगी।
- 30 दिसंबर को हावड़ा से रवाना हाेने वाली ट्रेन नंबर 12262 हावड़ा - मुंबई सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस 01:30 घंटे लेट से मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी।
- 29 दिसंबर को गोरखपुर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 15028 गोरखपुर - संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस 01:30 घंटे लेट से संबलपुर के लिए प्रस्थान करेगी।
- 30 दिसंबर काे संबलपुर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 15027 संबलपुर - गोरखपुर मौर्या 1:00 घंटे लेट से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेगी।
