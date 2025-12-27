चक्रधरपुर मंडल से चलने वाली सारंडा मेमू सहित 8 ट्रेनें 30 दिसंबर को रद, देरी से चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले जराईकेला-बंडामुंडा ए केबिन स्टेशनों के बीच अप रेल लाइन में टीआरटी ब्लॉक के साथ स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली को चालू करने का कार्य रेल प्रशासन 30 दिसंबर को करेगी।

इस वजह से रेलवे ने मंडल से गुजरने वाली 08 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। जबकि चार ट्रेनों को रिशेड्यूल कर चलाने की घोषणा कर दी है। ट्रेनों के रद होने से दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।