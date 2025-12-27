आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों को लेकर 10 ट्रेनें रद, कई का बदला गया रूट; यात्रा से पहले देखें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में होने वाले विकास कार्यों के चलते रेल प्रशासन ने 30 दिसंबर से लेकर 04 जनवरी 2026 के बीच 10 ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है, जबकि 10 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही रोक दिया जाएगा।

ये ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद रहेंगी। यानी शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी। वहीं, 04 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है।

इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेंगी

30 दिसंबर को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी।

04 दिसंबर को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी।

30 दिसंबर, 03 और 04 जनवरी को ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।

29 दिसंबर, 02 और 04 जनवरी को ट्रेन नंबर 68061/68062 आद्रा - आसनसोल- आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।

01 जनवरी काे ट्रेन नंबर 68079/68080 भोजूडीह - चन्द्रपुरा - भोजूडीह मेमू का परिचालन रद रहेगी।

ये ट्रेने शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेंगी

झाड़ग्राम-धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020): 29 से 31 दिसंबर तक एवं 01, 02 और 04 जनवरी को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी। बोकारो और धनबाद के बीच यह ट्रेन रद रहेगी।

बर्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504): 29 से 31 दिसंबर तक एवं 01से 04 जनवरी तक यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी। गोमो और हटिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगा।

टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू पैसेंजर (68056/68060): 30 दिसंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी। आद्रा से आसनसोल स्टेशन के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगी ।

आसनसोल-पुरुलिया एक्सप्रेस (63594/63593): 30 दिसंबर और 04 जनवरी को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी । पुरुलिया आद्रा स्टेशनों के बीच इसका परिचालन रद रहेगी ।

आसनसोल-टाटानगर- आसनसोल मेमू पैसेंजर (68055/68056): 31 दिसंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी । आद्रा से टाटानगर स्टेशनों के बीच इसका परिचालन रद रहेगी।

ये ट्रेनें लेट से देरी से चलेंगी

बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस (18184): 04 जनवरी को यह ट्रेन बक्सर स्टेशन से 60 मिनट यानी एक घंटे की देरी से टाटानगर के लिए रवाना होगी।

खड़गपुर -हटिया एक्सप्रेस (18035) 04 जनवरी को यह ट्रेन हटिया स्टेशन से 150 मिनट लेट से खड़गपुर के लिए रवाना होगी ।

हटिया - खड़गपुर एक्सप्रेस (18036) 30 दिसंबर को यह ट्रेन हटिया स्टेशन से 120 मिनट लेट से खड़गपुर के लिए रवाना होगी ।

धनबाद-बांकुड़ा मेमू (68088): 29 दिसंबर और 03 जनवरी को यह ट्रेन धनबाद स्टेशन से 60 मिनट यानी एक घंटे की देरी से बांकुड़ा के लिए प्रस्थान करेगी।

