आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन : रांची–गोड्डा एक्सप्रेस व वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन पुंडाग में रुकेगी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पुंडाग में आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन को देखते हुए 27 दिसंबर से 06 जनवरी के बीच ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। रेलवे ने सूचना जारी करते हुए ट्रेनों के ठहराव की जानकारी दी है। रांची–गोड्डा एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस को ठहराव दिया गया है।

इधर रेलवे अधिकारी कर रहे थे जांच पड़ताल उधर पटरी पार कर रहे थे यात्री एक तरफ स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या चार, पांच व छह नंबर प्लेटफार्म पर स्टेशन निर्देशक, एरिया मैनेजर, आरपीएफ इंस्पेक्टर और सीएमआई यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं, अवैध रूप से सामान बेच रहे हाकर और अन्य मामलों को लेकर जांच पड़ताल कर रहे थे। वहीं, दूसरी ओर यात्री ट्रेन से उतरने के बाद पटरी पार कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा रहे थे। इस तरह की बानगी स्टेशन पर कोई नई बात नहीं है। प्रतिदिन अमूमन सभी ट्रेनों से उतरने वाले बड़ी संख्या में यात्री पैदल पटरी पार करते हैं। इस तरह के मामले को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है।