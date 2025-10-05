Language
    Paschimi Singhbhoom News: विसर्जन में हरिजन बस्ती और शीतला मंदिर के युवकों में मारपीट; 7 युवक घायल, एक की हालत गंभीर

    By Rupesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:14 AM (IST)

    चक्रधरपुर में विसर्जन के दौरान हरिजन बस्ती और शीतला मंदिर के युवकों में मारपीट हुई जिसमें कई घायल हो गए। घटना के विरोध में बस्ती के लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

    दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हरिजन बस्ती और शीतला मंदिर के युवकाें बीच हुई मारपीट। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर में विसर्जन के दौरान हरिजन बस्ती और शीतला मंदिर के युवकाें बीच जम के मारपीट हुई। मारपीट के दौरान हरिजन बस्ती के सात युवक घायल हाे गए।

    वहीं एक युवक को गंभीर गंभीर अवस्था में पुलिस ने रेलवे अस्पताल में इलाज के भर्ती करवाया था। यह घटना शुक्रवार की देर रात 12:30 बजे की बताई जा रही है।

    वहीं इस घटना के विरोध में शनिवार की दोपहर करीबन तीन बजे दर्जनों की संख्या में हरिजन बस्ती के महिलाएं और पुरुषों ने थाने पहुंच कर घटना का विरोध जताया और घटना में शामिल युवकों को गिरफ्तार करने की मांग थाना प्रभारी से किया है।

    जानकारी के अनुसार, हरिजन बस्ती के युवक जब विसर्जन कर वापस घर को लौट रहे थे। इसी दौरान चक्रधरपुर थाना के पास तक़रीबन दर्जनों की संख्या में शीतला मंदिर के युवक हरिजन बस्ती के लौट रहे जुलूस के अन्दर घुसे, और हरिजन बस्ती के युवकों के साथ मारपीट की।

    घटना के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया।चाकू के इस हमले में हरिजन बस्ती के पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए है। हमलावर युवक मौके से भाग खड़े हुए। चाकूबाजी में घायल होने वालों में ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी, अजय मुखी शामिल है।

    इन घायलों में से रिक्की मुखी नामक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। सभी का इलाज चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में किया गया। वहीं पुलिस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जानकारी लेकर हमलावर युवकों की तलाश में जुट गयी है।

    घायलों ने हमलावरों की पहचान करते हुए बताया है कि उनके ऊपर शीतला मंदिर क्षेत्र के युवकों ने हमला किया है। जिनमें से मुख्य रूप से संस्कार सिंह और मोहित साव शामिल है।

    इधर घटना के बाद से हरिजन बस्ती में गुस्से का माहौल है। शनिवार की शाम को करीबन छह बजे चक्रधरपुर थाने में मारपीट में घायल हुए युवकों ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।

    वहीं थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि रेलवे अस्पताल में रिक्की मुखी के बयान पर एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन की जाएगी। जो दोषी होगा उसे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा।

