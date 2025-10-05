Jamshedpur News: ओवरलोड मालगाड़ी में तकनीकी खराबी, हावड़ा-मुंबई मार्ग एक घंटे रही प्रभावित
खड़गपुर डिवीजन के राखा माइंस-आसनबनी स्टेशन के बीच ओवरलोड मालगाड़ी में तकनीकी खराबी आने से हावड़ा-मुंबई अप लाइन पर रेल यातायात बाधित हो गया। आसनबनी स्टेशन के पास चढ़ाई के कारण इंजन मालगाड़ी को खींच नहीं पाया। कई यात्री ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर/ घाटशिला। खड़गपुर डिवीजन के राखा माइंस-आसनबनी स्टेशन के बीच ओवरलोड मालगाड़ी में आई तकनीकी खराबी के कारण बीच में ही रूक गई।
इसके कारण हावड़ा-मुंबई अप लाइन में रेल परिचालन एक घंटे तक प्रभावित रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओवरलोड मालगाड़ी खड़गपुर छोर से टाटानगर की ओर आ रही थी।
आसनबनी स्टेशन के समीप चढ़ाई (ग्रेडिएंट) होने के कारण इंजन ओवरलोड चल रही मालगाड़ी को खीच नहीं पाया। पीछे लुढ़कने से बचाने के लिए लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया जिसके बाद सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया।
इसके कारण पीछे चल रही 12813 हावड़ा-टाटा स्टील एक्सप्रेस को पहले चाकुलिया और फिर घाटशिला स्टेशन पर और 68011 खड़गपुर-टाटा मेमू को अलग-अलग स्टेशनों पर एक घंटे तक रोकना पड़ा।
इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, स्टील एक्सप्रेस के पीछे चल रही 18615 क्रिया योग एक्सप्रेस, 22830 भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12906 पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12810 मुंबई मेल़, 18006 समलेश्वरी एक्सप्रेस, 20822 पुणे हमसफर एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हुई।
तकनीकी खराबी की सूचना पाकर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इंजन को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यात्री ट्रेनों को दूसरे लाइन से भेजा जा रहा है। वहीं, स्टील एक्सप्रेस के कई यात्री घाटशिला स्टेशन पर उतरकर निजी वाहन रिजर्व कर टाटानगर पहुंचे।
