थैले में बेटे का शव लाने वाले लाचार पिता-पुत्र Maleria positive, डिंबाचातोंबा के घर पहुंची स्वास्थ्य टीम

संवाद सूत्र, जागरण, नोवामुंडी। सदर अस्पताल से चार माह के बेटे का शव प्लास्टिक के थैले में घर लाने को मजबूर डिंबा चातोंबा के परिवार की पीड़ा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बीमारी ने एक बार फिर दस्तक दे दी। जिले के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सोमवार को बड़ाजामदा स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने बड़ाबालजोड़ी गांव के टोला सिंदरीगौरी पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया।

यह वही परिवार है, जिसकी बदहाली और सिस्टम की संवेदनहीनता ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। स्वास्थ्य जांच के दौरान डिंबा चातोंबा के सात सदस्यीय परिवार की जांच की गई।

जांच में डिंबा चातोंबा और उनके सात वर्षीय पुत्र बिनोद चातोंबा की मलेरिया जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मलेरिया की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों को लक्षणों के अनुरूप आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं और नियमित इलाज की सलाह दी।

स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बीमारी से ज्यादा चिंता का विषय परिवार में फैला अंधविश्वास था। गांव के कुछ लोगों ने डिंबा चातोंबा के परिजनों को ओझा-गुनी और झाड़-फूंक के चक्कर में डाल दिया था।

स्थिति यह थी कि परिवार ने एक पुजारी को भी बुला लिया और झाड़-फूंक के बाद ही रक्त जांच कराने पर अड़ा रहा। स्वास्थ्य टीम के सदस्य एमपीडब्ल्यू विष्णु सरदार, ठाकुर दास बेसरा और सहिया निधि चातोंबा ने काफी मशक्कत और समझाइश के बाद परिजनों को ब्लड टेस्ट के लिए राजी किया।

किट के माध्यम से जांच होते ही पिता-पुत्र में मलेरिया की पुष्टि हुई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुजारी भी मौके पर बैठा रहा और जांच को देखता रहा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिजनों से अपील की कि वे अंधविश्वास से दूर रहकर समय पर चिकित्सीय जांच और उपचार कराएं।

इधर, इसी मामले को लेकर सोमवार को पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के सलाहकार मंगल सिंह बाबोंगा सामाजिक कार्यकर्ता गौतम मिंज के साथ सिंदरीगौरी पहुंचे। उन्होंने डिंबा चातोंबा और उनकी पत्नी राईबारी चातोंबा से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

पूर्व विधायक ने बताया कि सदर अस्पताल से थैले में शव लाने की यह घटना बेहद अमानवीय है! इसी मामले को उन्होंने समाजसेवी गौतम मिंज के साथ सामने लाया था।

डिंबा चातोंबा ने बताया कि एक स्वयंसेवी संस्था के प्रोजेक्ट में कार्यरत अनिता लकड़ा और माधुरी के कहने पर वे अपने चार माह के पुत्र कृष्णा चातोंबा को एंबुलेंस से इलाज के लिए चाईबासा ले गए थे। अस्पताल नहीं ले जाने पर थाना में केस करने की धमकी भी दी गई थी।

सदर अस्पताल में भर्ती के बाद दोनों महिलाएं लौट गईं और इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। शव को घर ले जाने के लिए एंबुलेंस मांगी गई, लेकिन यह कहकर मना कर दिया गया कि एंबुलेंस मनोहरपुर गई है। मजबूर होकर उन्हें बेटे का शव प्लास्टिक के थैले में रखकर बस से घर लाना पड़ा।





डिंबा ने बताया कि बेटे की मौत के बाद अब उनके परिवार में पत्नी के अलावा 12 वर्षीय महत्ती, 11 वर्षीय शंभु, 8 वर्षीय सुशीला, 7 वर्षीय बिनोद और 5 वर्षीय नारा हैं। परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूर्व विधायक मंगल सिंह

यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि व्यवस्था, गरीबी और अंधविश्वास के बीच पिसते ग्रामीण समाज की मार्मिक सच्चाई है।